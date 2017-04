Sporthalle wird jetzt geplant Voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres entsteht eine neue Sportstätte in Schieritz. Der erste Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Der symbolische erste Spatenstich für eine neue Sporthalle in Schieritz soll noch in diesem Jahr erfolgen. © Symbolbild/SZ

Für einer neue Sporthalle in Schieritz wurde jetzt eine weitere Voraussetzung geschaffen. Der Gemeinderat hat die Planung für den Bau der Einfeldsporthalle mit einer Zwei-Bahnen-Kegelbahnanlage vergeben. Der Neubau soll die hochwassergeschädigte Sporthalle Zehren und die Kegelbahn in Niederlommatzsch ersetzen. Beide Anlagen waren bei den Elbehochwassern 2002 und 2013 schwer beschädigt worden. Weil bei möglichen weiteren Hochwassern erneut Überschwemmung droht, wurde entschieden, die Halle und die Kegelanlage nicht mehr aufzubauen.

Der Neubau in Schieritz hingegen gilt als hochwassersicher. Die Kosten dafür sollen rund 2,7 Millionen Euro betragen. Finanziert wird das Vorhaben mit Fördermitteln aus dem Hochwasserprogramm von Bund und Freistaat Sachsen und aus Spenden der Arche-Noah-Initiative für Menschen in Not, des Arbeiter-Samariter-Bundes Sachsen und der Johanniter-Unfall-Hilfe. Der erste Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen. (SZ/jm)

