Sporthalle wird eingeweiht Kaum ist der Neubau in Wilthen fertig, beginnt der Abriss des alten Gebäudes. Aus triftigem Grund.

Ronald Ochmann von der Firma Top-Sport GmbH bei Arbeiten in der Wilthener Sporthalle. Das Bild entstand kurz vor Jahresende - nun ist der Neubau fertig. © Uwe Soeder

In der knapp 30 Jahre alten Turnhalle am Wilthener Gymnasium hat jetzt die letzte Sportstunde stattgefunden. Wie Reiner Märcz, der das Amt für Bau- und Immobilienmanagement der Stadtverwaltung leitet, sagt, erfolgen diese Woche Demontagearbeiten im Inneren des Gebäudes. Kommende Woche soll der Abriss beginnen.

Der aus DDR-Zeiten stammende marode Bau wird durch eine neue Zweifeld-Sporthalle ersetzt. Sie ist in den zurückliegenden 16 Monaten auf dem Gelände des Schulzentrums entstanden. Reichlich vier Millionen Euro investiert die Stadt in das Gebäude und die Außenanlagen. 1,4 Millionen Euro davon sind Fördermittel.

Derzeit werden im Neubau die Sportgeräte montiert. Die Übergabe der modernen Halle, die vier Meter tief in der Erde steckt, erfolgt am Freitag kommender Woche. „Ein Tag der offenen Tür ist auch geplant. Er wird im Frühjahr stattfinden, der Termin rechtzeitig vorher bekannt gegeben“, kündigt Bürgermeister Michael Herfort (CDU) an. Neue Außensportanlagen entstehen auf dem Gelände, das durch den Abriss der alten Halle frei wird. Sie sollen bis zum Sommer fertig sein. Die feierliche Gesamtübergabe von Halle und Außenanlagen erfolgt anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Immanuel-Kant-Gymnasiums in der letzten August-Woche. (SZ/ks)

zur Startseite