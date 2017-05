Sporthalle kann umgebaut werden Die Planungen für die Sanierung der Schulsportturnhalle in Pretzschendorf und einen Anbau schreiten weiter voran.

Die Turnhalle an der Schule in Pretzschendorf wird saniert und erweitert. © Frank Baldauf

Den Bauantrag zur Sanierung der Schulsportturnhalle in Pretzschendorf hat der Technische Ausschuss der Gemeinde Klingenberg auf seiner Sitzung Ende April einstimmig befürwortet. Außerdem stimmten die Ausschussmitglieder dem Anbau für das Sportgerätelager zu. Bauherr ist die Gemeinde Klingenberg. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass den Planungen nach weiteren Abstimmungen mit dem Landratsamt nichts entgegensteht. „Diese Bewertung war letztendlich Formsache, da das Projekt bereits im Gemeinderat umfänglich vorgestellt wurde und im Entwurf des Haushaltsplanes ebenfalls fest verankert ist“, so Bürgermeister Torsten Schreckenbach.

Die Pretzschendorfer Grundschüler haben in der Halle Sportunterricht und die örtlichen Vereine nutzen diese außerdem für Tischtennis, Volleyball, Fußball oder Gymnastik. Baulich und räumlich gesehen entspricht die Halle allerdings nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Planung sieht deshalb vor, weitere Duschen und Toiletten sowie eine Behindertentoilette einzubauen. Die Fenster und Türen werden erneuert und das marode Dach saniert. Die Außenfassade erhält einen Vollwärmeschutz. Außerdem wird die Heizung erneuert. „Letztlich bleibt von der Halle nur der Baukörper erhalten und die erst kürzlich eingebauten großen Türen“, sagt Stefan Lippert vom Bauamt der Gemeinde. Um die Sportgeräte unterbringen zu können, ist der Neubau eines Lagers nötig.

Die Gesamtinvestitionskosten für Planung und Bau belaufen sich insgesamt auf etwa eine Million Euro. Für die Finanzierung der Maßnahmen will Klingenberg verschiedene Fördertöpfe anzapfen. Der Großteil stammt aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“, das sowohl aus Bundes- als auch aus Landesmitteln gespeist wird. Der Anbau für das Schulgerätelager kann über die Schulförderrichtlinie unterstützt werden, der Antrag wurde bereits gestellt. „Für die Gesamtmaßnahme rechnen wir mit 625 000 Euro an Fördermitteln. Den Rest, rund 375 000 Euro, müssten wir aus Eigenmitteln finanzieren.“ Der Baubeginn ist für diesen Herbst geplant. „Wir brauchen noch eine Baugenehmigung vom Landratsamt“, sagt Lippert. Sobald diese erteilt ist, können die Gewerke ausgeschrieben und vergeben werden. Lippert rechnet damit, dass das im Juni oder Juli der Fall sein wird.

zur Startseite