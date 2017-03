Sporthalle bekommt neue Duschen Die Sanierungsarbeiten, die in den Winterferien begannen, dauern länger als geplant.Das hat mehrere Gründe.

Damit die Männer wieder richtig duschen können, wurde die Anlage saniert. © dpa

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau hat in den Winterferien damit begonnen, die Duschen in der Schirgiswalder Sporthalle zu sanieren. Dabei stellt sich nach Beginn der Baumaßnahme heraus, dass umfangreichere Arbeiten notwendig sind, als anfangs gedacht. Wie die Stadtverwaltung informiert, musste im Bereich der Männerdusche die komplette Unterkonstruktion ausgetauscht werden. Fehlende Abdichtungen an Wand und Boden hatten im Laufe der Jahre zu erheblichen Schäden geführt. Bei den Duschen im Obergeschoss musste unter anderem aufrund von vorgefundenen Höhenunterschieden die anfängliche Planung noch mal überarbeitet werden.

Durch diese Arbeiten, die ursprünglich nicht vorgesehen waren, konnten die beiden Duschbereiche nicht wie geplant in den Winterferien fertiggestellt werden. Die Sanierung soll jetzt aber so schnell wie möglich abgeschlossen werden, betont die Stadtverwaltung Schirgiswalde-Kirschau. Sie bittet alle Nutzer der Schirgiswalder Sporthalle um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. (szo)

