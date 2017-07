Sportgipfel wohl erst im Herbst Der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) forcierte ein Treffen mit Sportvereinen und Politikern im Landkreis. Nun verschiebt er es.

Der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) hält am geplanten Sportgipfel fest, nicht aber am Termin dafür. © Marko Förster

Wie es mit dem Breitensport und dem Leistungssport im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge weitergehen könnte, soll Thema eines Gipfeltreffens in der Region sein, das der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) plant. Dabei sollen mehrere Vertreter von Freistaat, Landkreis, Kommunen, aber auch aus Verbänden und Vereinen über Themen diskutieren, die vor allem die vielen Hobbysportler und Spitzenathleten in der Region beschäftigen.

Ursprünglich sollte der Gipfel, bei dem es zum Beispiel um einen Ideenaustausch, eine stärkere Vernetzung der Beteiligten, Aspekte ehrenamtlichen Engagements, aber auch um konkrete alltägliche Probleme wie Versicherungsfragen in Vereinen gehen soll, im ersten oder zweiten Quartal dieses Jahres stattfinden. Doch bis jetzt wurde noch immer kein Termin festgelegt.

Was wird nun aus dem Treffen? Brähmig dazu auf SZ-Anfrage: „Am 7. August ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Landkreis. Es war geplant, dass er circa fünf Stunden Zeit hat, um Termine im Wahlkreis wahrzunehmen. Es war anvisiert, den Sportgipfel an diesem Tag durchzuführen“, erklärt der 59-Jährige. „Nun erfuhren wir allerdings, dass das Zeitfenster leider auf rund zwei Stunden zusammengeschrumpft ist. Nach einem Gespräch mit den Bürgermeistern und dem Landrat des Landkreises ist an dem Tag ein Austausch mit ehrenamtlich Aktiven im Bereich Sport und Katastrophenschutz geplant.“

Das Thema Sport werde dann „nur“ im kleineren Rahmen stattfinden. Der Sportgipfel soll demnach verschoben werden. Das Thema wolle Brähmig aber in diesem Herbst „noch einmal richtig angehen“, womöglich noch vor der Bundestagswahl im September, bei der er kandidiert.

