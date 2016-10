Sportgeräte fliegen raus Die Turnhalle in Kriebethal ist ausgeräumt. Jetzt spielen hier Handwerker die Hauptrolle. Der Sportbetrieb ist nur eingeschränkt möglich.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Sportgeräte in der Turnhalle in Kriebethal seien teilweise so alt wie die Halle selbst, sagt Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK). Sie nennt Matten „aus Vorkriegszeiten“, Medizinbälle, aus denen die Füllung quillt, und gefühlte 200 Kegel. „Jeder, der dort einmal Sport getrieben hat, hat irgendetwas in die Halle gestellt“, so Maria Euchler. Das hat zu einer gewissen Unordnung geführt, mit der nun Schluss sein soll.

Deshalb sind die Sporthalle ausgeräumt, die Geräte sortiert und nicht mehr Verwendbares entfernt worden. Auch der Zustand der Halle selbst lasse zu wünschen übrig. Davon zeuge unter anderem Salpeter an den Wänden. Deshalb werde zurzeit der Putz abgehackt, anschließend sollen die Wände sandgestrahlt und gemalert werden.

„Der Sportbetrieb ist nur eingeschränkt möglich“, so die Bürgermeisterin. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. (DA/rt)

zur Startseite