Sportgemeinschaft gewinnt im Radio Die kleine Gemeinde Schellerhau hat es am Freitag geschafft, in kurzer Zeit fast 300 Leute zu versammeln. Dafür gab es Geld von Hitradio RTL.

Kathrin Rümmler (re.) in neuer Rolle: Die Schellerhauerin brachte ihre Sportgemeinschaft ins Radio und wurde von Moderatorin Linda Menzel interviewt. Das war aber noch nicht alles. © Frank Baldauf

Schellerhau ist heute aus dem Häuschen. In dem Erholungsort, in dem gerade mal gut 400 Menschen leben und oft sogar mehr Urlauber als Einheimische unterwegs sind, herrscht Ausnahmezustand. „Ich hatte schon Schnappatmung“, sagte Kathrin Rümmler am Vormittag und lacht. Sie ist die Ehefrau von Elektromeister Ingo Rümmler, der zugleich Ortsvorsteher von Schellerhau ist und im Altenberger Stadtrat sitzt.

Auch er war sichtlich außer Atem, als er noch vom Auto aus die Sächsische Zeitung von dem Schellerhauer Ereignis des Tages informierte. Dabei war das erst der Anfang, wie sich noch herausstellen sollte. Er meldete sich mit den Worten: „Wenn ich anrufe, dann habe ich gute Nachrichten.“ Und die hatte er seiner aufgeweckten Frau zu verdanken.

Kathrin Rümmler hatte Hitradio RTL gehört und so von der Aktion des Radiosenders „Scheine für Vereine“ erfahren, bei der Vereine bis zu 2 000 Euro gewinnen können. „Still und heimlich habe ich dann die Sportgemeinschaft Schellerhau angemeldet“, erinnert sie sich, in der sie selbst Mitglied ist. „Und ich hätte nie damit gerechnet, dass wir Glück haben.“ Deshalb erzählte sie auch niemandem davon. Nur ihrem Mann steckte sie es. Aber Kathrin Rümmler ist sich nicht ganz sicher, ob er das so richtig wahrgenommen oder inzwischen schon gar nicht mehr daran gedacht hat. Nur Frau Rümmler schaltete morgens Tag für Tag das Radio ein. Denn immer kurz nach sieben Uhr verkünden die Radiomacher, welcher Verein die Chance hat, die ersten 1 000 Euro zu gewinnen.

Kathrin Rümmler hatte also auch am Freitagmorgen ihr Ohr am Radio und war völlig verblüfft, als die Sportgemeinschaft Schellerhau aufgerufen wurde. Innerhalb von vier Songs musste sie nun zurückrufen, um sich das Geld für ihren Verein zu sichern. Das war kein Problem, schließlich verfolgte sie ja die Sendung mit. Und ganz schnell war Kathrin Rümmler im Radio mit der SG Schellerhau. Die Sportgemeinschaft hat rund 35 Mitglieder, spielt aber in der Liga der größeren Sportveranstalter im Osterzgebirge mit – und das ehrenamtlich. Vor allem der Kammlauf machte die SG weit über Schellerhau hinaus bekannt. An dem Skilanglauf-Wettbewerb, der in diesem Jahr zum 47. Mal stattfand, nahmen über 230 Starter teil. Und der Skilanglauf ist innerhalb der SG auch das, was die Männer im Verein bevorzugt machen. Für die Kinder gibt es ein Angebot für Biathlon. Und die Frauensportgruppe sucht sich immer den passenden Sport zur Jahreszeit, wie Kathrin Rümmler verrät, mal ist das Aerobic, mal Schneeschuhwandern oder Fahrradfahren.

Nun füllte sich unverhofft die Vereinskasse. Doch die Schellerhauer begnügten sich nicht mit den 1 000 Euro und nutzten ihre Chance, den Gewinn zu verdoppeln. Zwischen 16 und 17 Uhr mussten dafür möglichst viele Mitglieder, Freunde, Nachbarn und Kollegen zum kleinen Marktplatz in Schellerhau kommen. Pro Person gab es obendrauf noch einmal fünf Euro dazu. Insgesamt konnte der Verein so noch einmal maximal 1 000 Euro abräumen. Für die Sportgemeinschaft war das kein Problem, 200 Leute zu mobilisieren. Es schien, als sei ganz Schellerhau auf den Beinen gewesen. 284 Unterstützer kamen. Was sie nun mit dem Geld machen, wissen sie noch nicht. Erst einmal waren sie alle geplättet.

