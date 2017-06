Sportfesttage auf dem Fußballplatz Die Arnsdorfer Kicker haben ein buntes Programm erstellt mit zwei spannenden neuen Turnieren.

Der Arnsdorfer Fußballverein veranstaltet im August seine traditionellen Sportfesttage. Neben Altbekanntem bereitet der Verein auch ein paar Neuheiten. Los geht es am Freitag, dem 11. August, um 19 Uhr mit dem Nachtturnier für Volkssportmannschaften. Am Sonnabend können Zuschauer vor allem die Fußballer des Vereins in Aktion erleben. So hat die zweite Herrenmannschaft Punktsspiel, und zum allerersten Mal läuft die neue C-Jugend auf dem Arnsdorfer Fußballfeld auf. Und: Am Sonnabend sind zwei Neuheiten geplant. So wird es einen Vereins- und Firmenlauf und das erste Arnsdorfer Dartturnier geben. Anmeldungen für beide Wettkämpfe sind bis Ende Juli bei den Fußballern möglich.

Und auch Sonntag geht es sportlich zu: So haben die Jugend-Mannschaften des Vereins Punktspiele, während parallel ein Beachturnier veranstaltet wird. Auch dafür können sich Mannschaften bis Ende Juli anmelden. Als Höhepunkt des Tages hat der Verein das Spiel der Bezirksklassemannschaft von 1997 gegen die aktuelle erste Mannschaft angekündigt. (ste)

www.arnsdorfer-fv.de

