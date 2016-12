Sportfest und Silvesterlauf Die TSG Boxberg/Weißwasser lädt Donnerstag erstmals in die Halle, bevor am Sonnabend die Fanmeile im Mittelpunkt steht.

Zum ersten Mal veranstaltet die Abteilung Leichtathletik der TSG Boxberg/Weißwasser zum Jahresende ein Hallensportfest. „Eingeladen können sich alle fühlen, es ist kostenfrei“, teilt Thomas Noack vom Verein mit. Treffpunkt ist die Turnhalle der Oberschule in der Lutherstraße, Beginn ist 18 Uhr nach individueller Erwärmung. Im Tagesprogramm stehen 30-Meter-Sprint, Kugelstoßen, Hoch- und Standweitsprung, Medizinballwurf und Seilspringen. Das Sportfest geht bis etwa 19.30 Uhr.

Und am Sonnabend steht der traditionelle Silvesterlauf an. Start ist 10 Uhr vor dem Vereinsheim an der Bautzener Straße 8. Gelaufen wird mindestens eine Runde auf der Fanmeile über den Professor-Wagenfeld-Ring, an der Eisarena vorbei, zurück zum Vereinsheim. Im Anschluss ist die Siegerehrung von der diesjährigen Paarlaufsaison und die traditionelle Tombola. Hauptgewinn ist ein Silvesterkarpfen. Die Veranstaltung endet gegen 12 Uhr. (SZ)

