Sportclub rudert zurück Erst hieß es, es werde künftig keine Institution mehr namens Sportinternat geben. Und nun?

Der SC Riesa muss mit seinem Sportinternat und seinem Sporthort aus dem städtischen Gebäude an der Freitaler Straße ausziehen. © Sebastian Schultz

SC Riesa hat klargestellt, am Konzept des Sportinternats festhalten zu wollen. Der Sportclub reagiert damit auf eine Äußerung des Landetagsabgeordneten Geert Mackenroth, der erklärt hatte: „Mit der offenbar ersatzlosen Schließung des Sportinternats verliert Riesa einen weiteren Mosaikstein in seinem bisherigen Alleinstellungsmerkmal Sportstadt.“

Der SC Riesa muss mit seinem Sportinternat und seinem Sporthort aus dem städtischen Gebäude an der Freitaler Straße ausziehen. Nach der letzten Vorstandssitzung hatte der Verein zunächst erklärt, dass es in Riesa „künftig keine Institution namens Sportinternat mehr geben wird.“ Einen Widerspruch zu aktuellen Äußerungen will SC-Sprecher Sebastian Lohse darin nicht erkennen. „Es ist nur misslicherweise etwas verkürzend dargestellt. Natürlich werden mit allen Beteiligten Lösungen erarbeitet, die letztlich den aktuellen Erfordernissen angepasst und zukunftsfähig sein werden.“ Wie das Kind dann heiße, ob Sportinternat oder anders, sei dahingestellt, so Lohse.

Laut Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) soll es also auch künftig die Möglichkeit für auswärtige junge Sportler geben, in Riesa zu trainieren und zu leben – auch nachdem die aktuell 20 Schüler volljährig sind. Nach SZ-Infos wird derzeit über die Anmietung von Wohnungen diskutiert.

zur Startseite