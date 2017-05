Sportclub in neuem Gewand Der Fußballnachwuchs aus Löbau und Großschweidnitz ist neu ausgestattet worden – Ein Kraftakt für den Verein.

Blau und Weiß, das sind die Vereinsfarben des Sportclubs Großschweidnitz-Löbau. Wie sollte es auch anders sein, spiegeln sich jene Farben auch in den neuen Trainingsanzügen der Junioren wider. © Rafael Sampedro

Die kleinen Kicker vom Sportclub Großschweidnitz-Löbau haben Grund zur Freude. Denn jüngst haben sie von ihrem Verein nagelneue Trainingsanzüge übergeben bekommen. Von den Bambinis, das sind die allerkleinsten Fußballer beim Sportclub, bis hin zu den C-Junioren können jetzt alle Nachwuchsspieler in einheitlichen Outfits zum Training oder den Spielen am Wochenende fahren. Mit der Übergabe der neuen Anzüge ist für den, vor zwei Jahren neu gegründeten Sportclub ein Meilenstein geschafft. „Seitdem haben wir alle unsere Mannschaften neu ausgestattet“, teilt Michael Litzke mit, der für die Sponsorengewinnung zuständig ist.

Für den Verein ist das ein finanzieller Kraftakt gewesen. Immerhin kosten Trikots, Hosen, Stutzen und eben Trainingsanzüge viel Geld. „Wir haben schwindelerregende Summen ausgegeben“, so Litze. Ohne Sponsoren würden Anschaffungen in solchen Größenordnungen nicht möglich sein. Im jüngsten Fall hat sich die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien mit einer vierstelligen Summe beteiligt. Der Sportclub zählt nach seiner Neugründung rund 350 Mitglieder, aufgeteilt in die Sektionen Fußball, Kegeln und Gymnastik.

