Sportbund ehrt Kleindehsaer Zwei Sportfreunde vom Wanderclub haben eine Auszeichnung erhalten.

Der Wanderclub Kleindehsa auf Wandertour auf dem Nördlichen Kammweg zwischen Demitz-Thumitz und Kleindehsa. © Archivfoto: Wanderclub Kleindehsa

Beim jüngsten Clubabend des 1. Kleindehsaer Wanderclubs hat es für die beiden Ehrenamtlichen Gotthard Tyrol und Petra Naussed eine besondere Überraschung gegeben. Sie erhielten die Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen in Bronze. Rica Wittig vom Sportbund überreichte die Ehrung.

Gotthard Tyrol ist der Naturschützer im Wanderclub und organisiert thematische Wanderungen, um auf interessante Routen und Objekte in der Gegend aufmerksam zu machen. Er unterstützt die Arbeit der Wegemeister und der Markierer bei der Ausschilderung der Routen für die öffentlichen Wanderangebote des Kleindehsaer Clubs.

Petra Naussed ist Verpflegungschefin und Schatzmeisterin der BSG Traktor Kleindehsa. Seit vielen Jahren betreut sie die öffentlichen Wanderungen, die der Verein anbietet, und ist mittlerweile für die Verpflegung der Teilnehmer verantwortlich. Das Kuchenbuffet ist ein lohnendes Wanderziel in Kleindehsa und mittlerweile über den Ort hinaus bekannt, heißt es vom Verein.

Die Kleindehsaer Wanderfreunde haben in diesem Jahr gemeinsam 5 530 Kilometer zurückgelegt. Mit 785 Kilometern ging der Goldene Wanderpokal des Jahres an Karl-Heinz Naussed. Den zweiten Rang belegte mit 319 Kilometern Horst Linke und Platz drei mit 186 Kilometern ging an Roland Hannich. Nicht weniger aktiv sind die Frauen im Verein. Stolze 268 Kilometer wanderte Irmtraud Schimon und erhielt dafür den Goldenen Wanderpokal bei den Damen. Renate Mirle wanderte 160 Kilometer, Petra Naussed 114 Kilometer. (SZ)

zur Startseite