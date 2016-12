Sportbetrieb läuft auch mit Wohngebiet Die Anlagen des Sportvereins Grün-Weiß Pirna auf dem Pirnaer Sonnenstein werden durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.

Hier wird schon kräftig gebaggert: Am Mädelgraben entsteht eine Eigenheimsiedlung. © Norbert Millauer

Die Sportanlagen des Sportvereins „Grün-Weiß Pirna“ auf dem Sonnenstein bleiben vom Bau des neuen Wohngebietes am Mädelgraben unberührt. Laut Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) gebe es weder Einschränkungen für die Sportler, noch werde der Sportbetrieb eingestellt. Dies geht aus einer Antwort des Rathauschefs auf eine Anfrage des Pirnaer Einwohners André Kurth in der Stadtratssitzung hervor. Kurth hatte zunächst die Befürchtung geäußert, der Sportbetrieb könne zum Erliegen kommen, wenn das Eigenheimgebiet wie geplant bis an den Sportplatz heranrückt. Die Wohnsiedlung grenzt später allerdings nicht unmittelbar an den Sportplatz, sondern auch das der Öffentlichkeit zugängliche Multifunktionssportfeld. Weil dort jedoch oft bis in den Abend hinein Sport getrieben wird, soll zur Wohnsiedlung hin eine Schallschutzwand errichtet werden, damit die neuen Anwohner künftig nicht übermäßig von Sportgeräuschen belästigt werden. (SZ/mö)

