Sportbetreiber kauft Grundstücke Die Wiegand GmbH hat einige Freizeitanlagen gebaut. Nun kriegt sie auch Flächen – und die Stadt Altenberg etwas in die Kasse.

Die Stadt Altenberg verkauft zwei Flurstücke. © Frank Baldauf

Die Stadt verkauft zwei Flurstücke an die Josef Wiegand Holding GmbH aus Hessen, die seit 1994 auch im Osterzgebirge aktiv ist. Das Unternehmen brachte die Sommerrodelbahn nach Altenberg, baute einen Abenteuerspielplatz und eröffnete erst im Herbst vergangenen Jahres in dem Areal auch noch einen Kletterpark. Zudem übernahm die Firma aus Rasdorf die Skilifte in Altenberg und Geising. Zwei Flächen, die sie für ihre Projekte nutzt, gehören ihr aber nicht.

Das ist zum einen ein 1 353 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem sich die Imbissgaststätte „Rodelklause“ befindet, die bereits im Eigentum der Josef Wiegand Holding GmbH ist. Zum anderen geht es um 1 075 Quadratmeter. Die Fläche wird als Abenteuerspielplatz genutzt. Beide Flurstücke befinden sich im Besitz der Stadt Altenberg, die 1999 mit dem damaligen Eigentümer der Firma einen Erbbaurechtsvertrag für 50 Jahre abgeschlossen hat.

Josef Wiegand starb nun vor fast drei Jahren. Seine Erben haben nach Angaben der Stadtverwaltung diesen Vertrag übernommen, sind auch Gesellschafter der GmbH und Geschäftsführer. Jetzt ist die Firma an die Stadt herangetreten, um den Vertrag aufzulösen und die zwei Flurstücke zu erwerben. Im Erbbaurechtsvertrag wurde bereits ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Der Stadtrat stimmte dem Anliegen zu. Die Flächen liegen im Außenbereich und wurden von einem Gutachter mit 18,40 Euro pro Quadratmeter bewertet. Der Verkauf bringt somit 44 675,20 Euro in die Stadtkasse. Die mit dem Verkauf verbundenen Nebenkosten übernimmt der Käufer.

zur Startseite