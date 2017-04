Sportbegeistert Franz Brußk ist der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis Bautzen. Und er sorgt auch für seine Räckelwitzer Sportler.

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit 43 Jahren Bürgermeister: Franz Brußk vor seiner Wirkungsstätte in Räckelwitz. © René Plaul Seit 43 Jahren Bürgermeister: Franz Brußk vor seiner Wirkungsstätte in Räckelwitz.

Vor der Einweihung der sanierten Sporthalle präsentieren sich die Teams – in magenta Dresden – mit Viktoria-Vereinschef Aloysius Mikwauschk (links im Anzug).

Er wird im September 64 Jahre alt – aber an Rückzug denkt der ehrenamtliche Räckelwitzer Bürgermeister Franz Brußk noch lange nicht. Gerade erst hat er sich und der Gemeinde, die aus sechs Ortsteilen besteht, einen langgehegten Traum erfüllt: Die Sanierung der 1992 eingeweihten Sporthalle seines kleinen Wohnortes, der rund 500 Einwohner hat und damit auch der größte Ortsteil ist.

„Ich wohne hier schon seit 1978 mit meiner Familie“, erzählt Brußk, der damals ein Häuschen für sich und die Seinen in Räckelwitz gebaut hat. Der gebürtige Miltitzer ist in früheren Jahren selbst begeisterter Sportler gewesen. „Pferdesportler“, wie der Bürgermeister ergänzt. „Ich war mindestens zehn Jahre im Dressur- und Springreiten aktiv und habe 35 Mal am Osterreiten teilgenommen“, erinnert sich Brußk an seine sportlich aktive Zeit. Er war als Reiter mehrere Jahre in Elstra und später in Schönau aktiv. 1992 gehörte er – wie auch der gebürtige Räckelwitzer Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk – zu den Gründungsmitgliedern des SV Viktoria.

Sanierung für 1,2 Millionen Euro

Ende März feierte sein Verein das 25-jährige Jubiläum. Und Bürgermeister Brußk hatte den Viktoria-Sportlern sowie den Schülern der Grundschule, der Oberschule und vom Hort ein fettes vorfristiges Osterei ins Nest gelegt: eine komplett sanierte Sporthalle. Aloysius Mikwauschk, seit 1995 Vereinsvorsitzender der „Viktorianer“, erklärt, warum das nötig war: „Die Sanierung war dringend notwendig, da Verschleißerscheinungen am Parkett und im Sanitärbereich unübersehbar waren. Auch den Sicherheitsanforderungen des TÜV konnte nicht mehr entsprochen werden.“

Da das alles abzusehen war, sparte Bürgermeister Brußk mit seiner Gemeinde langfristig für die irgendwann fällige Sanierung, die immerhin 1,2 Millionen Euro kostete. Brußk: „Fast 50 Prozent Förderung erhielten wir vom Freistaat. Außerdem haben wir einen Kredit von 180 000 Euro aufgenommen.“ Aber den Rest hat „die Gemeinde dank solider Finanzen und einer langfristigen Schwerpunktsetzung umgesetzt“, wie sich nicht nur Vereinschef Mikwauschk freute, der den sportbegeisterten Räckelwitzern zum Jubiläum gleich noch ein Highlight präsentierte.

Zu Gast waren die Volleyballerinnen vom VC Olympia Dresden (2. Bundesliga). Der Viktoria-Vorsitzende – der in Räckelwitz nur 100 Meter entfernt von der Turnhalle wohnt – hatte die Nachwuchstalente zum Vergleich mit den „Jungen Wilden“ eingeladen, also mit der ersten Männermannschaft der Gastgeber, die in der Bezirksliga auf Punktejagd gehen.

Bewährungsprobe bestanden

Nach fünf umkämpften Sätzen lagen die Mädels aus Dresden nach dem Tiebreak mit 3:2 vorn (20:25, 26:24, 17:25, 25:21 und 16:14). Das grämte an diesem Tag aber niemanden in Räckelwitz. Mikwauschk meinte danach: „Die neue Sporthalle hat ihre Bewährungsprobe erfolgreich bestanden. Die Tribüne mit dem neuen Glasgeländer war bestens gefüllt. Beigetragen hat dazu auch der Spielmannszug Kleinröhrsdorf, der mit einem Platzkonzert die Gäste begeisterte. Klein und Groß konnten den erstklassigen Ballwechseln folgen und die Sportler selbst hatten sowohl auf dem Feld als auch in den neuen Umkleideräumen beste Bedingungen.“

Für den passenden Rahmen mit Musik, Kaffee und Kuchen sorgten die Mitglieder des SV Viktoria. Und Lars Bauer, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Bautzen, zeichnete Katrin Spieß, Mato Eckert, Gernot Schweitzer und Marcel Rölke für ihre ehrenamtliche Arbeit bei Viktoria mit der Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen aus. Bürgermeister Franz Brußk ließ sich diesen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte natürlich auch nicht entgehen.

„Ihm ist es in großem Maße zu verdanken, dass die Sanierung der Sporthalle umgesetzt wurde“, freute sich auch Aloysius Mikwauschk, der selbst seit seiner Kindheit dem Sport eng verbunden ist und über 20 Jahre als Fußballer über die Sportplätze der Region rannte. „Er ist stets zu den wichtigen Veranstaltungen vor Ort und eine große Stütze des Vereinssportes in Räckelwitz. Sein Engagement ist beispielhaft.“

Olympiasieger aus Räckelwitz

Beim SV Viktoria gibt es übrigens acht Mannschaften im Punktspielbetrieb. Im Bereich Tischtennis kämpft das Team um den Verbleib in der Bezirksliga. Die Volleyballer wurden in derselben Klasse Vizemeister 2016/17. Die Räckelwitzer Volleyballmädels erreichten als Aufsteiger einen Mittelfeldplatz in der Bezirksklasse.

Eins bleibt aber noch zu ergänzen: In Räckelwitz sind auch schon ganz Große geboren worden. So wie der spätere Radprofi Olaf Pollack, der am 20. September 1973 das Licht der Welt erblickte. 27 Jahre danach wurde er Olympiasieger mit dem deutschen Bahnvierer und sammelte zudem 1994 und 1999 zwei Weltmeistertitel.

Und auch der am 9. Juni 1916 geborene Schriftsteller Jurij Brezan stammt aus Räckelwitz. Er schrieb Romane, Erzählungen und Kinderbücher sowohl auf Obersorbisch als auch auf Deutsch und gilt als der bedeutendste sorbische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Seine Bücher wurden in insgesamt 25 Sprachen übersetzt. Er starb im März 2006 in Kamenz.

zur Startseite