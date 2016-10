Sportauszeichnung für Bürgermeister Thomas Kirsten setzt sich seit Jahren für den Sport ein und machte Altenberg zur WM-Stadt. Dafür gab’s jetzt Gold.

Thomas Kirsten. © Egbert Kamprath

Altenberg. Der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) wurde für seine Verdienste um den Sport geehrt. Gunter Kaden, der Präsident des SSV Altenberg, überreichte dem Rathauschef zur jüngsten Stadtratssitzung die Ehrennadel des Landessportbundes in Gold. Kaden zufolge sei das die höchste Auszeichnung des Freistaates Sachsen.

Kirsten war einst selbst aktiver Biathlet. Als er nach der Wende zum Bürgermeister gewählt wurde, setzte er sich zunächst für den Erhalt der Sportstätten ein, vor allem der überregional bedeutsamen Rennschlitten- und Bobbahn im Kohlgrund und der Biathlonanlage im Hofmannsloch. Später kämpfte er um die Weiterentwicklung der Sportanlagen und die Förderung des Nachwuchs- und Spitzensports, aber auch um gute Bedingungen für den Vereins- und Freizeitsport. Dafür setzt er sich bis heute ein, denn es ist nicht nur eine Herzensangelegenheit für ihn.

Sport verbindet, bringt Menschen näher. Bewegung macht zudem nicht nur Spaß, sondern auch gesund. Außerdem ist der Spitzensport ein wichtiger Mosaikstein in Altenbergs Infrastruktur. Mit den Nachwuchstalenten, die hier gute Trainingsmöglichkeiten vorfinden und die nicht nur aus Altenberg kommen, hat auch das Gymnasium in der Bergstadt eine Zukunft. Und die großen internationalen Sportveranstaltungen im Winter helfen wiederum der Tourismusbranche, mehr Besucher anzulocken. Kirsten ist es mit Verbündeten schon viele Male gelungen, hochkarätige Wettbewerbe wie Weltmeisterschaften ins Osterzgebirge zu holen. Dass in diesen Tagen 60 Jahre Biathlon in der Region gefeiert werden kann, ist auch mit sein Verdienst. Die Stadt betreibt zum Beispiel bis heute in eigener Regie die Biathlonarena.

