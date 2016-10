Sportakrobatik Sportakrobatik ist auch Kopfsache 180 Athleten aus sechs Nationen gehen am Wochenende in Riesa auf die Matte.

Das „kleine Herrenpaar“ mit Nils Beuven und Erik Pohl gehört zu den Riesaer Hoffnungsträgern beim internationalen Sachsenpokal der Sportakrobaten in der Elbestadt. Heute beginnen die Wettkämpfe. © Felix Kuntoro

Die Akrobaten aus Weißrussland waren die Ersten, die nach langer Busreise am Montag Riesa erreichten. Estland und Russland folgten am Mittwoch. So nach und nach hat sich das Teilnehmerfeld für den „Internationalen Sachsenpokal der Sportakrobatik“ komplett eingefunden. Die ersten Trainingseinheiten in der WM-Sporthalle ließen nicht lange auf sich warten – nach einem streng ausgeklügelten Plan, den die Veranstalter vom SC Riesa erstellt haben. Schließlich sollen alle Akrobaten gleiche Chancen haben, das Terrain kennenzulernen.

Zum 15. Mal richten die Sportakrobaten des Sportclub Riesa e.V. von heute bis zum Sonntag das Event aus. Um die 180 Athleten aus sechs Ländern sind angemeldet, so SC-Sprecherin Katja Hänchen. Das verspreche attraktive und spannende Wettkämpfe. Neben Aktiven aus dem Ausland gehen auch Akrobaten aus mehr als 20 deutschen Vereinen ins Rennen.

Die Gastgeber gehören dabei zu den Favoriten – nicht zuletzt nach den großartigen Ergebnissen der deutschen Meisterschaften Anfang Oktober in Hoyerswerda. Dort überraschte beispielsweise das „kleine“ Herrenpaar mit Nils Beuven und Erik Pohl, das sich gleich Gold in der Balance- und Silber in der Dynamicübung sowie den Meistertitel im Mehrkampf sichern konnte. Mit Spannung erwartet wird von den Einheimischen zudem der erste große Auftritt in Riesa des Mixpaares Xenia Mehlhaff und Daniel Blintsov. Beide trainieren erst seit dieser Saison gemeinsam, schafften es aber in Hoyerswerda bereits zu zwei Gold- und einer Silbermedaille. Und dann sind da ja auch noch das „große“ Herrenpaar mit Michail Kraft und Tim Sebastian sowie die Damen Diana Seibel und Lucia Guthardt mit guten Aussichten, die Riesaer Farben im Klassement weit vorn zu platzieren.

Derweil kümmert sich seit geraumer Zeit ein eingespieltes Team um den Abteilungschef der Akrobaten beim SC Riesa, Frank Schöniger, darum, dass sich die Aktiven wie auch die Zuschauer während der Wettkämpfe wohlfühlen. „Seit Mittwoch werden in der WM-Halle die Matten komplett aufgebaut“, bestätigt Katja Hänchen. Die Zeitpläne für Training und Wettkampf wurden im Internet veröffentlicht, und spätestens bei deren Studium wird klar, dass dies keine Arbeit weniger Minuten war. Auch das gehört zum Job der vielen Ehrenamtlichen: Sie werden vom Einlass bis hin zum Fahrdienst für die Athleten und deren Betreuer zu den Unterkünften im Einsatz sein. So wurde beispielsweise die Delegation aus Estland schon am Mittwoch vom Flughafen in Berlin abgeholt. „Das alles ist ohne die Hilfe der Ehrenamtler sowie unserer Partner und Sponsoren nicht möglich“, sagt Katja Hänchen.

Es scheint also alles klar zu sein für ein stimmungsvolles Wochenende der Akrobaten.

