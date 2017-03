Sportabzeichen-Vater übergibt den Stab Der Weißwasseraner Wolfgang Petsch organisiert seit 1995 die Abnahme. Bald wird er 80 und bereitet nun seine Nachfolge vor.

Jahrelang hatte Wolfgang Petsch (links) bei der Abnahme der Sportabzeichen in Weißwasser den Hut auf. Jetzt übergibt er die Verantwortung an Christian Herrmann (rechts). Der Übergang soll in den nächsten Monaten fließend erfolgen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Weißwasser versteht sich als Sportstadt. Dass an dieser Bezeichnung etwas dran ist, zeigt nicht nur die Begeisterung für die Eishockeycracks der Lausitzer Füchse, sondern auch für den Breitensport. Denn in kaum einer Region in ganz Deutschland legen jedes Jahr so viele Menschen ihr Sportabzeichen ab wie in Weißwasser. Ein Erfolg, an dem Wolfgang Petsch von der Leichtathletikabteilung der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser einen wesentlichen Anteil hat. Nun will sich der 79-Jährige allmählich zurückziehen. Ein Nachfolger ist aber bereits gefunden.

„Ich will langsam aber sicher aufhören“, sagt Wolfgang Petsch, der sich schon seit 1955 ehrenamtlich im Sport engagiert. Nach dieser langen Zeit sei das allerdings schwer. Deshalb soll es bis zu seinem 80. Geburtstag im nächsten Jahr einen fließenden Übergang geben. Als Nachfolger hat Wolfgang Petsch sich Christian Herrmann ausgesucht. Mit dem 64-Jährigen, der im Präsidium des Stadtsportbundes sitzt und seit 2013 Mitglied der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser ist, hat Wolfgang Petsch bereits in den letzten Jahren zusammengearbeitet. „Ich weiß aber noch nicht alles“, sagt Christian Herrmann mit Blick auf die Erfahrung von Wolfgang Petsch.

Denn die Fußstapfen, die der „Vater der Sportabzeichen“, wie Wolfgang Petsch gern genannt wird, hinterlässt, sind gewaltig. Seit 1995 ist er für die Abnahme der Sportabzeichen in Weißwasser verantwortlich und hat damit eine Erfolgsgeschichte gestartet. Damals seien 69 Sportabzeichen vergeben worden, erklärt er. 2002 sind es dann schon über 1 000 gewesen und im vergangenen Jahr habe man mit weit über 2 500 Sportabzeichen einen neuen Höhepunkt erreicht. Die genaue Zahl könne aktuell noch nicht bekanntgegeben werden, so Wolfgang Petsch.

Damit kommen allein aus Weißwasser die Hälfte aller im Bereich des Kreissportbundes abgenommenen Abzeichen. Damit ist Weißwasser seit Jahren, was die Zahl der abgelegten Sportabzeichen betrifft, in der Spitzengruppe in ganz Sachsen und auch bundesweit. Nicht zuletzt deshalb hat die Sportabzeichentour des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) bereits fünfmal in Weißwasser Station gemacht. Weil die dazugehörige Organisation aber jedes Mal einen großen Aufwand bedeute, habe man gesagt, dass man mal eine Pause machen wolle, so Wolfgang Petsch. In diesem Jahr kommt die Tour nach Bautzen.

Dass die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser bei den Sportabzeichen so erfolgreich ist, hat mehrere Gründe. Es brauche engagierte Sportler, die sich als Prüfer ausbilden, erklärt Christian Herrmann. Denn das sei nötig, um die Leistungen in den verschiedenen sportlichen Disziplinen abnehmen zu können. In der TSG haben 36 Mitglieder die nötige Qualifikation, von denen der Großteil aus der Abteilung Leichtathletik kommt, die insgesamt 162 Mitglieder zählt. Im Verhältnis zu den Mitgliedern gibt es in Weißwasser viele Prüfer. Nur mit denen funktioniere das alles, sagt Christian Herrmann. Schließlich stehe hinter jeder Abnahme eines Sportabzeichens eine Person, die die Prüfung abnimmt. Die erfolgt auch in den Schulen des Altkreises Weißwasser, zu denen die TSG sehr gute Verbindungen hat. Aber auch die Sportstätte müsse stimmen, sagt Christian Herrmann. Das Stadion der Kraftwerker habe dafür alle Voraussetzungen.

Dort findet immer am letzten Donnerstag im Monat von 16.30 Uhr bis 18 Uhr die Abnahme der Sportabzeichen statt. Die nächste Gelegenheit haben die Sportler also am 30. März. Die kommen mittlerweile nicht mehr nur aus Weißwasser und dem Umland, sondern auch aus Cottbus, Spremberg, Görlitz und Dresden, wie Wolfgang Petsch erzählt. Für die Sportler sei das Sportabzeichen auch eine Bestätigung, wo sie stehen und ob sie entsprechend ihrer Altersklasse fit genug sind, erklärt Christian Herrmann. So kommt es auch, dass einige Mitglieder der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser mittlerweile bereits 25 Sportabzeichen errungen haben.

