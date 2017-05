Sportabzeichen im Landkreis beliebt Mit über 3 800 Abzeichen führt der Kreissportbund Bautzen die Sachsen-Rangliste der Kreis- und Stadtsportbünde deutlich an.

Im Kamenzer Stadion der Jugend haben schon viele Sportler das Sportabzeichen abgelegt. © Matthias Schumann

Knapp 3 400 Kinder- und Jugendliche errangen im Jahr 2016 die begehrten Medaillen in Gold, Silber oder Bronze. Die erreichte Anzahl an Teilnehmern ist absolute Spitze im gesamten Land Sachsen. „Wir sind richtig stolz auf diese Zahlen und freuen uns, den Landkreis Bautzen auf diese Art und Weise sportlich zu bewegen“, freut sich Dietmar Stange. Als Vize-Präsident des hiesigen Kreissportbundes durfte er die Urkunde zum ersten Platz und den Gewinner-Scheck in Höhe von 300 Euro entgegennehmen.

Die Auszeichnungsveranstaltung fand diesmal im Sonnenlandpark in Lichtenau statt. Unter den größeren Vereinen – also denen mit über 200 Mitgliedern – konnten sich der PSV und Einheit aus Kamenz sowie Budissa Bautzen unter den Top 30 platzieren. Die Vereine bis 200 Mitglieder wiederum wurden durch die SG Steinigtwolmsdorf und SG Bretnig-Hauswalde sowie den OSLV Bautzen und den Schwimmsportverein Hoyerswerda im Ranking der besten 30 vertreten.

Ganz Ostsachsen ist Spitze

Der gesamte ostsächsische Raum hat bei der Auswertung des Sportabzeichenwettbewerbes sehr gut abgeschnitten. Auf Platz zwei, also direkt hinter dem KSB Bautzen, rangiert der Oberlausitzer Kreissportbund mit etwas über 3 200 Abzeichen. KSB-Vize Dietmar Stange schaute nach der Auszeichnung bereits in die Zukunft: „Mit dem Deutschen Sportabzeichen und der Tournee durch den Landkreis Bautzen bieten wir jedem Sportinteressierten die Möglichkeit, sich und seine Fitness zu testen. In diesem Jahr führen wir erneut diese Tour durch und bereiten 2018 den großen Sportabzeichentag des Deutschen Olympischen Sportbundes in Bautzen im Rahmen unseres Jubiläumsjahres vor.“ Außerdem dankte Stange auch den Mitarbeitern der KSB-Geschäftsstelle und den vielen ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen und den engagierten Schulen des Landkreises. (pr)

zur Startseite