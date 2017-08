Sport, Spaß und Spektakel am See Die 17. O-See-Challenge hat nicht nur 1300 Athleten ein abwechslungsreiches Programm bieten können, sondern auch den Besuchern.

Spektakuläre Stands in der Trialshow haben Thomas Halbig und Sebastian Hoppe im Programm am Eröffnungsabend gezeigt. © Bernd Gärtner

Laufen, radeln, schwimmen - dieses Wochenende ist es wieder soweit gewesen. Im Zittauer Gebirge fand mit der 17. O-See-Challenge ein inzwischen äußerst beliebter Triathlon statt. Das lässt sich schon daran erkennen, dass alle Strecken und Wettkämpfe für den Wettkampf und das Crosstriathlon-Rennen XTerra ausgebucht waren. Laut den Veranstaltern sind rund 1300 Athleten aus 25 Nationen am Start gewesen. Circa 300 Kinder und Jugendliche machten am Sonntag bei der „O-See-X’Kids-Challenge“ mit.

Nebenher bot die O-See-Challenge ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So gab’s bereits am Freitag eine Pasta-Party. Trialshow, Tanz-Performance und eine Bigband zu erleben. Das gesamte Wochenende warteten auf die Kinder warten Hüpfburg, Schminkstand, Trampolinspringen und ein Kettenkarussell. Bungeespringen war für die Größeren möglich. Tanzshows gab‘s ebenso. Nach den Siegerehrungen am Sonnabend war Party angesagt. Die Jeffreys aus Zittau servierten Hip-Hop, von The City and Us aus Irland kam Rock - und das bei freiem Eintritt..

Sonntag liefen die Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche. Der Zirkus Applaudino und ein Zauberer traten auf. (ihg)

Ergebnislisten und weitere Infos unter: www.o-see-challenge.de

