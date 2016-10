Sport Ruscher kommt nach Meißen Um erfolgreich zu sein, setzt der Einzelhändler auf perfekte Beratung und Onlineangebote. Und auf ein neues Geschäft.

Monique Ruscher-Mohn im neuen Sportgeschäft 2000 in der Meißner Marktgasse. Es ist die zweite Filiale des Großenhainer Stammladens. © Klaus-Dieter Brühl

Neueröffnungsstimmung in der Meißner Marktgasse 15. Mitten im Zentrum der Elbmetropole eröffnete Sport Ruscher aus Großenhain am Donnerstag eine neue Filiale – nach Coswig, wo im Mai 2014 bereits ein Geschäft entstand. „Wir sind Nahversorger im Sportbereich“, meint Monique Ruscher und spielt auf die Situation an, dass es in Meißen nur noch ein weiteres Sportgeschäft gibt – auf der anderen Elbseite. In der Marktgasse haben Ruschers aus zwei früheren Läden einen gemacht. Sie präsentieren auf 150 Quadratmetern insgesamt 50 Marken – von Adidas über Reebok und Asics bis Lowa sowie Keen und Deuter. Kein Zweifel: Ruschers erwarten für den inhabergeführten Fachhandel auch in Zukunft ein großes Kundenpotenzial.

Spezielle Angebote, perfekte Beratung und dazu ein Onlineshop – so haben sich die Großenhainer in fast einem Vierteljahrhundert erfolgreich aufgestellt. „Erst im Sommer fiel die Entscheidung für die Marktgasse 15, die vorher zwei Jahre leer stand“, erzählt Monique Ruscher. Die Großenhainer suchten allerdings schon länger ein Geschäft, das groß genug ist und zentral gelegen. Sie stellten mit Rosita Porßberger eine Meißner Verkäuferin ein. „Auch unsere neuen Nachbarläden freuen sich über die Bereicherung“, sagt Monique Ruscher. Vorher war Ernstings familiy in dem Geschäft.

Im Onlinehandel sehen die erfolgreichen Großenhainer keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung. „Wir vertreiben unsere Produkte selbst im Internet, aber viele kommen über das Onlineportal auch erst in den Laden“, so Monique Ruscher. Natürlich gäbe es auch den Beratungsklau, bei dem Kunden sich erst im Laden orientieren, dann aber doch günstiger im Internet kaufen. Doch Ruschers wollen mit der Zeit gehen und das auch anderen Händlern nahelegen. So geht die Internetseite „Einkaufen in Großenhain“ maßgeblich auf Monique Ruscher zurück, die auch Vorsitzende der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv ist.

„Bei uns kann man auch plauschen“

Deshalb unterstützt Monique Ruscher gern die SZ-Initiative „Kauf lokal“, die ebenfalls online geführt wird. Trotzdem glauben die Großenhainer an die Vorteile des stationären Handels und die Freude beim Einkaufen vor Ort. „Hier kann man auch plauschen, unser fachliches Know-how nutzen“, sagt die junge Frau. „Wir sind die Profis, wir haben viele Angebote für Outdoor-Aktivitäten, Fitness, Rehasport und auch Bademode.“

Durch den Einkaufsverband Sport 2000 sind Ruschers eingebunden in ständige Schulungen, Werbeaktionen und Warenbestellungen. In Großenhain ist Sport Ruscher als zertifizierter 1-A-Fachhandel bekannt. Also alles im grünen Bereich? „In Meißen müssen wir sehen, wie es anläuft“, schränkt Ruscher ein. Anderthalb bis zwei Jahre Zeit geben sich Monique und ihr Vater Henner Ruscher, um zu sehen, wie der Laden angenommen wird. „Sicher gibt es hier viel mehr Leute, die einfach durch die Geschäfte bummeln und nicht gezielt kaufen wollen“, sagt Monique Ruscher. Ein halbes Jahr könne man von der Neueröffnungs-Werbung leben. Doch dann muss sich zeigen, wie viele Kunden man dauerhaft gewonnen hat. Stetige Werbung ist für die Großenhainer deshalb selbstverständlich – auch in der Sächsischen Zeitung. „Trotzdem kommen immer wieder neue Kunden, die uns noch gar nicht kennen“, so Monique Ruscher. Wie schafft man es also, bei den Kunden im Kopf anzukommen? Das bleibt eine ständige Fragestellung.

Ruschers haben einen Grundsatz: Produkt und Preis müssen zusammenpassen. Und sie müssen dem Gefühl des Kunden entsprechen. Dieses Vertrauen gewinnt man nur langfristig. Oder gar nicht.

