Sport hat viele Facetten Der Bischofswerdaer Tillmann Vetter hat schon einiges ausprobiert. Inzwischen spielt er beim MSV Bautzen 04.

Der 18-jährige Tillmann Vetter vor dem Elternhaus in Bischofswerda mit seinem derzeit liebsten Sportgerät, einem Volleyball. Er spielt in der Männer-Sachsenklasse für den MSV Bautzen und ist der Cousin von Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter, der mit 94,44 Metern der zweitbeste Speerwerfer aller Zeiten ist. © Christian Kluge

Volleyball. Tillmann Vetter aus Bischofswerda ist ein sportliches Multitalent – ohne Frage. Erst kürzlich wurde der 18-Jährige als bester Spieler beim Regionalfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ ausgezeichnet. Im Volleyball – seinem seit 2014 bevorzugten Sport. „Ich war vorher auch woanders erfolgreich. Aber Volleyball, das macht mir am meisten Spaß!“ Und das hat Gründe.

„Als ich so ungefähr mit sechs Jahren mit Fußball angefangen habe, war mir das einfach zu stressig“, erinnert sich der inzwischen 1,75 Meter lange Bischofswerdaer an seine Anfangszeiten im Sportgeschehen. Allerdings war die Wahl, kicken zu gehen, nicht unbedingt zufällig. Tillmanns ältere Brüder Friedrich und Georg hatten früher auch Fußball auf der Tagesordnung stehen.

Dennoch ließ sich Tillmann von Deutschlands beliebtestem Ballsport nicht länger stressen. Er wechselte zur Leichtathletikabteilung des TV 1848 Bischofswerda. Fünf Jahre lang trainierte er unter Coach Thomas Zumpe. Überaus erfolgreich. Vetter gewann nicht nur Bezirksmeistertitel, sondern auch die Gesamtwertung im Oppacher Läufer-Cup. Außerdem wurde er 2011 und 2012 in den E-Kader des Leichtathletik-Verbandes Sachsen berufen.

Seine Spezialität: „Die Mittelstrecken, die haben mir am meisten Spaß gemacht und hier war ich auch am erfolgreichsten“, erinnert sich der junge Bischofswerdaer. Das Problem: „Ich war beim Training oft alleine in meiner Altersklasse. Deshalb wollte ich dann einfach mal Mannschaftssport versuchen.“ Gesagt – getan. Tillmann Vetter wechselte zu den Handballern vom VfB 1999 Bischofswerda. Da lief es dann auch ganz gut für ihn und sein Team. Vetter wurde damals Zweiter in der Torschützenliste der Ostsachsenliga. Doch als die Frage anstand, ob der VfB als Ostsachsenmeister in die Sachsenliga aufsteigt, da machten die Schiebocker einen Rückzug.

Punktspiele in der Sachsenklasse



So richtig gefiel Vetter das nicht – und er wechselte erneut die Sportart. „Volleyball, dass macht mir jetzt am meisten Spaß“, sagt der angehende Abiturient. Und zwar nicht in Bischofswerda, wo er zwischenzeitlich auch beim VVB am Netz geschmettert hat, sondern heute in der ersten Männermannschaft vom MSV Bautzen, die in der Sachsenklasse Ost auf Punktejagd geht. „In der Liga bin ich aufgrund meiner Körpergröße ausschließlich als Libero im Einsatz, aber persönlich spiele ich am liebsten im Außenangriff.“

Beim Volleyball begeistert den jungen Bischofswerdaer der Teamgeist und auch der Einsatz von Spielertrainer Sten Urban, der ein „echt gutes Training macht“, wie Tillmann erzählt. Dafür fährt er zweimal die Woche am Mittwoch und Freitag nach Bautzen – und nicht nur für das Männertraining. Die Jugend-Einheiten davor nimmt er gleich auch noch mit. „Die Teams trainieren am selben Tag. Da spiele ich bei beiden mit. Das macht dann so rund vier Stunden pro Abend.“ Und wie geht das organisatorisch? „Ja, ich habe schon den Führerschein“, lächelt Tillmann und ergänzt: „Aber mit dem Zug geht es auch ziemlich gut. Und zurück nehmen mich oft Mannschaftskameraden mit dem Auto mit.“

Angesichts der Tatsache, dass bei dem jungen Bischofswerdaer Goethe-Schüler demnächst die Abitur-Vorprüfungen anstehen und im Mai dann das richtige Abitur – da ist dieses Sportprogramm schon ganz ordentlich. „Dennoch ist Sport nicht das Wichtigste für mich im Leben“, sagt Tillmann. Für ihn steht an erster Stelle sein Glauben an Jesus Christus, den Tillmann ist ein überzeugter Christ aus der Brüdergemeinde in Bischofswerda.

Zum Glück hat auch sein Schiebocker Gymnasium-Sportkumpel Hannes Gnauck zeitgleich zu den Bautzener Volleyballern gewechselt. Beide waren mit ihren sportlichen Aktivitäten in Bischofswerda nicht mehr so recht zufrieden. Und mit Gnauck kann Vetter auch öfter mal die 18 Kilometer zurückfahren von der Spreestadt in die Heimat.

Aber damit wird voraussichtlich Feierabend sein im Sommer diesen Jahres. Denn wenn Tillmann Vetter sein Abitur besteht, dann geht es los zum Studium. „Ich habe schon einen Sporteignungstest in Halle gemacht“, erzählt der Bischofswerdaer. Sein Ziel: „Ich möchte Gymnasiallehrer werden.“ Beim Blick auf die aktuelle Lage in Sachsen und in Deutschland eine total gute Idee! Seine gewünschte Kombination von Sport und Geografie gibt es leider derzeit nicht an der Uni in Leipzig – deshalb der mögliche Wechsel in die Saalestadt.

„Wenn ich nach Halle gehe, möchte ich trotzdem weiter Volleyball spielen“, sagt Tillmann Vetter. Wobei seine sportlichen Aktivitäten durchaus ein wenig konträr sind zu dem, was sonst in seiner Familie praktiziert wird – und das ist die Musik. „Wir sind schon eine sehr musikalische Familie“, lächelt Tillmann, der ansonsten als Spaßvogel überall für gute Laune sorgt.

Alle fünf Vetter-Kinder spielen mindestens ein Musikinstrument. Sicherlich auch der Begeisterung von Mutter Anke geschuldet, die Musik studiert hat, unter anderem Klarinette spielt und ansonsten auf selbstständiger Basis Rhythmik-Unterricht sowie weitere Angebote bietet. Papa Frank – er hat schon in seinen Jugendjahren als Leichtathlet in Bischofswerda trainiert – arbeitet schon sehr lange in einer Arztpraxis in Dresden-Weißig.

Cousin ist Speerwurf-Weltmeister



Ursprünglich kommt die Familie Vetter – also Oma und Opa von Tillmann – allerdings aus Dresden. Die nächsten Verwandten dort: die Familie vom Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter. Der ist zwar inzwischen nach seinen Jugendjahren beim Dresdner SC 1898 zur LG Oldenburg und zum Bundestrainer Boris Obergföll gewechselt – nach einem Einjahres-Intermezzo 2015 beim SV Saar 05 Saarbrücken. Aber das hat der Karriere des Dresdners wahrlich nicht geschadet.

Johannes ist Tillmann Cousin und inzwischen mit 94,44 Meter der zweitbeste Speerwerfer aller Zeiten hinter Weltrekordler Jan Zelezny aus Tschechien. Und seit dem letzten Jahr ist der Sportsoldat eben auch Weltmeister. „Direkten Kontakt zu Johannes habe ich aber kaum noch“, sagt sein Cousin Tillmann. „Wir schreiben uns nur selten und ich sehe ihn auch nur ein oder zweimal im Jahr, da er jetzt ja im Westen wohnt und trainiert. Aber wenn es zeitlich geht, verfolge ich seine Wettkämpfe und Ergebnisse schon.“

