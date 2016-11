Sport für Kinder weiter kostenfrei? Diskussion über Kostenbeteiligung der Vereine in Leisnig wird fortgeführt. Die Linken lehnen die Einführung ab.

Wenn Kinder Turnhallen zum Sporttreiben nutzen, wie hier die jüngsten Kicker von Leisnig und Hartha, soll das kostenfrei bleiben, für Erwachsene nicht. © Lars Halbauer

Leisnig. Die Stadt wird voraussichtlich ab nächstem Jahr Vereine an Betriebskosten beteiligen, wenn die kommunale Räume nutzen. Ab Januar wird die neue Gebührensatzung nicht in Kraft treten können. Dazu ist noch zu viel Vorarbeit zu erledigen. Im Moment gibt es erst einmal nur einen Vorschlag für die Sportvereine. Jetzt sind noch Regelungen für andere Vereine zu treffen. So nutzen beispielsweise die Heimatfreude ein Büro im Rathaus, die Kulturbundmitglieder Räume im Stadtgut.

Auf die Sportler kommt – wenn die jetzigen Überlegungen umgesetzt werden – eine Beteiligung von 25 Prozent an den Betriebskosten (Strom, Wasser, Hausmeister) zu. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre soll die Nutzung frei bleiben.

„Im Prinzip“, sagt CDU-Fraktionschef Mathias Voigtländer, „ist die Einsicht unter den Vereinen für die Einführung dieser Gebühr da.“ Auf ihn sei kein Verein zugekommen und habe sich über die angedachte Kostenbeteiligung beschwert. Voigtländer wirbt für diesen Schritt: „Wir wissen alle, wie es um unseren Haushalt bestellt ist. Jetzt können wir noch Einfluss nehmen, wo und wie viel gespart wird. Diese Chance sollten wir nutzen.“

Hans-Hermann Schleußner, Chef der Wählervereinigung Stadt und Land, spricht sich vom Grunde her auch für die neuen Gebühren aus. Allerdings: „Die Belastungen müssen gerecht verteilt werden. Außerdem finde ich wichtig, dass Eigenleistungen berücksichtigt werden“, sagt er. Es gebe Vereine, deren Mitglieder mit Arbeitseinsätzen Anlagen in Ordnung halten, die sie nutzen. Das dürfe nicht unter den Tisch fallen, fordert der Fraktionschef.

Gerecht soll es auch nach Meinung von Eberhard Jahn zugehen, dem einzigen SPD-Vertreter im Leisniger Stadtrat. Die Beteiligung an sich hält er für gerechtfertigt: „Die Sportler in Clennen haben sich schon immer an den Kosten beteiligt“, argumentiert er. Jahn hofft, dass Vereine in Zukunft dann eher schauen, ob die Heizung mal zurückgedreht werden kann, wenn die Räume nicht mehr kostenfrei zur Verfügung stehen. Auch, dass es künftig eine Beteiligung an Bauhofleistungen etwa für den Auf- und Abbau von Buden geben könnte, ist für ihn in Ordnung. „Die Vereine in den Ortsteilen stellen mit Feuerwehr- oder Kürbisfesten auch allerhand auf die Beine und kommen dabei ohne solche Dienstleitungen aus“, sagt der SPD-Mann.

Für die Linksfraktion kommen Nutzungsgebühren überhaupt nicht infrage. „Wir haben damit jahrelang ehrenamtliches Engagement und Kinder- und Jugendarbeit unterstützt“, so Dieter Kunadt namens seiner Genossen. Angesichts voller Steuertöpfe beim Bund oder enormer Rücklagen beim Land seien solche Gebühren mit den Linken nicht zu machen. „Da müssen andere Lösungen her“, fordert Kunadt. Lohnsteigerungen oder die Unterstützung von Hobbys sind für ihn keine Argumente. „Selbst wenn der Lohn gestiegen ist, sind das auch die Lebenskosten“, hält er dagegen. Und er sieht im Vereinsleben auch einen sozialen Aspekt.

Über die Kostenbeteiligung Leisniger Vereine wird noch weiter diskutiert.

zur Startseite