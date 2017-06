Sport für Beine und Kopf 90 Schüler des Beruflichen Schulzentrums gehen auf einen Crosslauf durch Döbeln.

Michelle, Robin, Luisa, Sophie, Laura, Tanja sind als Team beim Wissenscrosslauf über zwölf Kilometer gestartet. © Dietmar Thomas

Der Hitze des Tages kann Romy Fischer, die am Startpunkt sitzt, durchaus eine positive Seite abgewinnen: „Wir sind die Strecke im März bei Kälte und strömendem Regen abgelaufen“, erzählt sie. Die Strecke, das sind zwölf Kilometer vom Startpunkt an der Friedrichstraße, über Greußnig, Ebersbach, Neudorf wieder nach Döbeln. „WCL“ – Wissenscrosslauf – heißt die Veranstaltung, bei der am Mittwoch 90 Schüler der Fachoberschulen des beruflichen Schulzentrums und der Fachschule Sozialpädagogik in 18 Gruppen auf Tour gehen. „Wissen“ deshalb, weil auf die jungen Teilnehmer unterwegs auch geistig gefordert werden.

An acht Stationen sind auf der Strecke Fragen in Biologie, Mathematik, Englisch zu beantworten. Es werden auch Scherzfragen gestellt, und die Teilnehmer müssen Geschicklichkeit beweisen. Manche Gruppen lassen es ruhiger angehen, andere geben Gas. Am Ende gibt es zwei Preise. Das schnellste und das schlauste Team werden ausgezeichnet. Für die besten gibt es Sachspenden, die von den Schülern bei Sponsoren eingeworben wurden.

Den Crosslauf hatten in diesem Jahr die angehenden Erzieher der Klasse EZ 16 organisiert. Auch die EZ 15, die im vorigen Jahr für den Crosslauf verantwortlich war, ist wieder mit dabei. „Die wollen in jeder Kategorie auf den ersten Platz“, so Fischer.

