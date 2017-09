Sport frei mit Verzug Sechs Wochen nach Schulstart kann die Turnhallein Niederottendorf wieder genutzt werden. Fertig saniert ist sie aber noch nicht.

Die neue Sprossenwand in der Turnhalle in Niederottendorf ist nicht irgendeine Holzkonstruktion. Sie kann ausgeklappt werden und auf Knopfdruck nach oben fahren. Vorführen konnte Wolf-Dietrich Milantzkis, Vorsitzender vom SV Berthelsdorf und Leiter von Sport-AGs an der Grundschule Oberottendorf, die Technik am Dienstag aber nicht. „Da fehlt noch ein Schalter.“ Kommt noch, verspricht Neustadts Bauamtsleiter Michael Schmidt. Genauso wie die Spiegel im Sanitärbereich. Ein paar Stellen müssen zudem noch gemalert werden. Und die Fassade braucht auch noch mehrere Tage, bis sie fertig ist. Die Sanierung der Halle ist in den letzten Zügen und somit können Schüler und Vereine bald wieder an der Bischofswerdaer Straße sporteln.

Endlich, kann man sagen. Eine Reihe von Mängeln in der Bausubstanz verhinderte, dass die Arbeiter mit der Renovierung rechtzeitig zum Schulstart Anfang August fertig werden konnten. Zuletzt passte die Basis für die Dämmplatten an der Fassade nicht. „Seit der Errichtung des Gebäudes Anfang der 1990er-Jahre wurde die Halle nicht saniert. Dass die Fassade unter dem Putz teils marode ist, konnte man nicht ahnen“, erklärt Michael Schmidt. Die Arbeiten an der Außenwand werden noch bis Ende nächster Woche dauern. Den Betrieb in der Halle soll das nicht beeinflussen, sagt Schmidt.

Was erneuert wurde zurück 1 von 3 weiter Klettern und Springen In der Halle wurden die bereits erwähnte Sprossenwand sowie neue Basketballkörbe installiert. Ein Teil der Prallwand wurde ersetzt sowie die Linien auf dem Boden frisch gezogen. Beleuchtet wird das sportliche Treiben von neuen Lampen, geheizt wird mit einer moderneren Anlage. In allen Räumen wurde die Technik erneuert. Mehr Platz zum Duschen Den größten Wandel hat der Sanitärbereich vollzogen, der von oben bis unten saniert wurde: Toiletten, Fliesen, Waschbecken und Duschen. Deren Zahl wurde pro Garderobe auf drei reduziert. „So haben die Vereinssportler mehr Platz beim Duschen“, sagt Schmidt. Feiern mit Blick in die Halle Eine neue Einrichtung gibt es für das Lehrerzimmer und den Veranstaltungsraum im ersten Stock. Dort wurde eine neue Küchenzeile installiert. Außerdem haben die Arbeiter dort die Decke abgehangen. Das kommt dem Schallschutz zugute und der Raum lässt sich günstiger beheizen.

Nächste Woche, wenn Hausmeister und Lehrer die Geräte eingeräumt haben und die Putzkolonne durch ist, sollen die ersten Stunden in der Schulturnhalle stattfinden. In den letzten Wochen mussten Schüler und Sportler ausweichen. Der Schulsport wurde entweder nach draußen verlegt oder fiel aus. Die AGs, die Wolf-Dietrich Milantzkis anbietet, starten erst nach den Herbstferien. Auf die Nutzer warten dann neue Räume und Geräte.

