Sport frei! Vor 70 Jahren hat es das erste Sommer-, Sport- und Parkfest in Kreba gegeben. Bis heute lebt diese Tradition und zieht jedes Jahr unzählige Besucher an.

Irmgard und Ingolf Pohlank, Helmut Melde, Beate Herz, Helga Mirle und Maren Pohlank (von links) schauen durch die Chronik der Sportgemeinschaft Kreba-Neudorf. Viele Erinnerungen haben sie an das Sommer-, Sport- und Parkfest. © André Schulze

Kreba-Neudorf. Aller Anfang ist schwer. So ist es auch bei der Chronik zum Sommer-, Sport- und Parkfest. Die ersten Jahre sind überschaubar. Ein Buch hat vom Start bis 1984 gereicht. Seitdem sind weitere drei Bücher gefüllt worden. Momentan beginnt Helga Mirle das fünfte. „Ich habe bis 1997 gearbeitet und dann die Aufgabe als Rentnerin übernommen“, sagt die 77-Jährige. „Und ich möchte die Chronik so lange weiterführen, wie ich fit im Kopf bin.“

2017 ist ein besonderes Jahr für die Sportgemeinschaft Kreba-Neudorf. Zum siebzigsten Mal wird das Sommer-, Sport- und Parkfest gefeiert. Deswegen begleitet die SZ die Vorbereitungen und stellt in sieben Teilen Mitstreiter und deren Aufgaben vor. Dabei gibt es noch viel mehr Helfer. Was die Chronik angeht, hat zum Beispiel Beate Herz einst den entscheidenden Anstoß gegeben.

Vom 1. Februar 1994 hat sie noch einen Arbeitsvertrag über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Chronik. „Wir sind dann auf die Suche gegangen nach Material“, erzählt sie. Denn so einfach ist das nicht mehr zu finden. Viele Bilder oder Dokumente sind über die Jahre verloren gegangen oder weggeschmissen worden. Da ist der Anfang für die Chronik schwer. Aber umso schöner anzusehen. Denn Beate Herz füllt die Seiten dank entsprechender Ausbildung in kunstvoller Schrift.

Entstanden ist das Sommer-, Sport- und Parkfest aus dem Maibaumwerfen heraus, dessen Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zum Leben erweckt worden ist. Damals hat das Fest mit einigen Hundert Gästen noch auf dem alten Sportplatz in der Dorfmitte stattgefunden. Im Jahr darauf ist die Veranstaltung bereits in den Schlosspark umgezogen. Da es die Sportanlage noch nicht gegeben hat, ist auf dem Rondell vor dem Schloss gefeiert worden. Eine etwa viermal vier Meter große Tanzdiele aus Holz ist errichtet worden.

Da die Sportgemeinschaft immer mehr Mitglieder gezählt hat und auch immer mehr Besucher nach Kreba gekommen sind, hat sich bald gezeigt, dass eine Sportanlage hermuss. Diese entsteht an der Stelle, wo sie bis heute steht. Damals durchzieht noch ein Nebenarm des Schwarzen Schöpses das Areal. Dieser wird für den Sportplatz trockengelegt und zugeschüttet. Zwischen 1949 und 1951 entsteht die Sportanlage. „Die Männer kamen von der Arbeit, aßen eine Schnitte und dann waren sie auf dem Sportplatz“, erinnert sich Irmgard Pohlank. Die 92-Jährige hat bereits das erste Sportfest miterlebt. „Die Frauen waren da auch nicht verärgert“, sagt sie. „Das war einfach so, dass die Männer hingingen.“ Und was sie geleistet haben, kann sich bis heute sehen lassen. In etwa 8 500 freiwilligen Arbeitsstunden ist der Sportplatz entstanden.

Kaum hat die Anlage gestanden, ist das nächste Ereignis gekommen. Im Frühjahr 1951 brennt der frühere gräfliche Kutschschuppen ab. Auf den Grundmauern der Brandruine wird kurzerhand eine Turnhalle aufgebaut, erinnert sich Helmut Mirle. „Daran haben sich wieder Leute beteiligt, die freiwillige Stunden geleistet und Geld besorgt haben“, erzählt der Neunzigjährige. Das Geld kommt auch vom Landtagspräsidenten Otto Buchwitz, weshalb die Sportstätte zur Einweihung am 26. April 1952 nach ihm benannt worden ist.

Vieles ist über die Jahrzehnte passiert. Für das siebzigste Sommer-, Sport- und Parkfest arbeitet Helga Mirle derzeit mit fünf Helfern an einer Festschrift. „Sie wird ähnlich der alten Chronik vom fünfzigsten Fest“, sagt die 77-Jährige. „Manches kommt aber nicht mehr rein, und die letzten zwanzig Jahre wollen wir auch ansprechend aufbereiten.“ Sechs Wochen sind noch Zeit – dann wird in Kreba gefeiert.

