Spontan-Richtfest am Turnhallenbau Für zwei Millionen Euro wächst im Radeberger Ortsteil derzeit ein neuer Sportkomplex.

Spontan-Richtfest am Erksdorfer Turnhallenbau. © Stadtverwaltung

Eine große Ankündigung hatte es im Vorfeld nicht gegeben, „das Ganze war eher eine fast spontane Sache“, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. „Das Ganze“ ist dabei das Richtfest für die derzeit im Ortsteil Großerkmannsdorf laufende Sanierung und Erweiterung der Turnhalle.

„Wenn man kein Richtfest feiert, gibt es ja den Brauch, einen Besenstiel ans Dach gebunden zu bekommen, das wollten wir vermeiden“, so der Stadtsprecher augenzwinkernd. Eine Birke, sagt er, sei ja doch irgendwie hübscher. Und die prangt nun also am Dachgiebel. Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD), Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Leege und auch sein Vorgänger Harry Hauck stießen dann mit den Bauleuten an. „Wir wollten damit in jedem Fall den Bauleuten Danke sagen“, so Jürgen Wähnert.

Für rund zwei Millionen Euro wird bekanntlich derzeit die morsche Halle saniert und bekommt einen modernen Anbau mit Sanitärbereich und Lagerräumen für die Sportgeräte. Der Neubau ist die Verbindung zwischen Halle und Sportplatz; so dass hier nun ein echter Sportkomplex entsteht. Auch neue Parkplätze wachsen. Wann das Projekt übergeben werden kann, ist noch offen, denn während des Winters war es zu einer Bauverzögerung gekommen. (SZ/JF)

