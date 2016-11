Spontan in den Urlaub Mit drei Enkeln, zwei Katzen und einem Hund in den Urlaub fahren. Das klingt schwierig. Auf der Sachsen-Caravan-Messe wird gezeigt, wie das funktioniert.

Heinz und Bärbel Fiedler aus Zwenkau schauen sich bei der Hausmesse von Sachsen-Caravan in Döbeln ein Wohnmobil an. Wer solch eine Wohnung auf Rädern hat, der kann sich tatsächlich heute entscheiden, morgen in den Süden oder die Berge zu fahren. Überbuchte Hotels spielen da keine Rolle. Die Fiedlers genießen derartige Spontanität schon. © André Braun

Ob Sommer, Herbst, Frühling oder Winter: Ehepaar Fiedler trennt sich nie von seinem Wohnmobil. „Im Winter fahren wir in die Berge, in den Schnee, im Sommer meistens ans Meer, gerne dahin, wo es warm ist. Hauptsache, wir fahren weg – das Ziel ist nicht von vornherein festgelegt. Wir machen das spontan“, erzählt Bärbel Fiedler aus Zwenkau. Häufig nehmen sie sogar noch drei Enkel, zwei Katzen und einen Schäferhund-Mischling mit. Möglich ist das durch ihr Wohnmobil.

Auf der Sachsen-Caravan-Messe am Wochenende werden mehr als 90 solcher Fahrzeuge ausgestellt. Ob Free Living, Adria oder Rapido – etliche Wohnmobilhersteller sind dabei. Dementsprechend gut ist auch die Resonanz. Aus ganz Deutschland, sogar aus Tschechien, kommen Interessierte, um sich über Wohnmobile zu informieren oder sich eins zu kaufen. Robert Mühl, Werkstattmitarbeiter bei Sachsen-Carvan, erklärt die hohen Besuchszahlen mit einem wachsenden Interesse an Wohnmobilen. „In den letzten Jahren sind unsere Verkaufszahlen stark gestiegen. Immer mehr Menschen wollen in ihrem Urlaub unabhängig sein, an kein Hotel oder Ferienhaus mehr gebunden sein. Man setzt sich einfach ins Auto und macht seinen Urlaub – deshalb kaufen sich so viele Menschen Wohnmobile“, so Mühl.

Ehepaar Fiedler kann das gut nachvollziehen, auch wenn es schon länger aufs Wohnmobil umgestiegen ist: Seit 1995 fahren die Zwenkauer mit einem Wohnmobil in den Urlaub. Vorher waren sie mit einem Wohnwagen unterwegs. Doch nach einem Urlaub in Norwegen sind sie umgestiegen. „Mit einem Wohnwagen kann man weniger gut einparken und hat Probleme, Parkplätze zu finden. Generell ist ein Wohnwagen nicht so leicht zu handhaben wie ein Wohnmobil“, so Heinz Fiedler.

Messe hält Zwenkauer auf dem neuesten Stand

Die Messe einmal im Jahr besucht das Ehepaar regelmäßig, um sich über Neuheiten in Design und Technik zu informieren und sich andere Modelle anzuschauen. Die Zwenkauer sind froh über das Angebot, da es hilft, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zurzeit fahren sie ein Wohnmobil der Reihe Adria Matrix SL. Es ist das zweite Fahrzeug, das sie über Sachsen-Caravan bezogen haben. Mit dem Service seien sie zufrieden. Dafür liefert Sachsen-Caravan Reisemobile exakt nach Wunsch. So könnten die Kunden beispielsweise frei nach ihren Vorstellungen und Budget über die Ausstattung ihres Wohnmobils entscheiden. „Ob eine oder zwei Solarplatten aufs Dach kommen, wie viele Fernseher mit rein sollen, ob die Sitzecke größer oder kleiner sein soll – alles kann je nach Wunsch des Kunden angepasst werden“, so Mitarbeiter Robert Mühl. Generell käme es bei Wohnmobilen immer mehr auf Luxus an: In neueren Modellen gibt es ein von außen zu bedienendes Schiebefach, um die Gaskartuschen zu wechseln, sodass man sie nicht mehr aufwendig im Innenraum herumschleppen muss. Die Pilotensitze, also die Sitze von Fahrer und Beifahrer, sind drehbar. In einigen Modellen gibt es herunterfahrbare Beamer, um sich auf einem großen Bild Filme ansehen zu können.

Das Ehepaar Fiedler ist mit seinem Modell von Adria noch hochzufrieden. Daher schaut es sich die Wohnmobile bei der Messe nur an. Darüber hinaus wollen die beiden mit ihrem Fahrzeug schon bald wieder aufbrechen: Im Winter soll es in die Schweiz gehen, im Sommer wahrscheinlich an die Ostsee. Wohin genau, darüber wollen bestimmt auch Enkel, Katzen und Hund ein Wörtchen mitreden.

zur Startseite