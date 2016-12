Sponsoren für großen Spielplatz Die Rasselbande spendete jetzt für ihre Altersgefährten.

Thomas Zschornak bedankt sich bei der Rasselbande. © Helmut Schippel

Sie sind in Nebelschütz Zuhause, heißen Johanna, Marie-Madlen, Annabel, Paula, Charlotte, Lea, Kim und Tim. Ihr Schulalter reicht von der vierten bis zur achten Klasse. Sie kennen sich seit der Kita. Vor allem aber kennen sie sich, seit sie sich als Gruppe fast täglich treffen. Zum Beispiel an der Dorfaue oder in der Gemeindebibliothek bei Uta Rietschel. Die hat ein Herz für die sieben Mädels und den einen Jungen, die es sich jeden Donnerstagnachmittag auf der großen, uralten Professorencouch und den Sesseln aus Dresden mit einem Buch in der Hand bequem machen.

Für ihr Alter brütet die Truppe gute Ideen aus. Sie erinnern ein wenig an Timur und sein Trupp. Sie nennen sich „Rasselbande“. Und neulich klopfte Charlotte an die Tür des Bürgermeisters: „Wir wollen der Gemeinde 20 Euro für die weitere Gestaltung des neuen Spielplatzes geben.“ Thomas Zschornak war über das Engagement der Kinder ganz begeistert. Die Rasselbande straft den manchmal geäußerten Pessimismus der älteren Generation gegenüber der jungen Lügen.

Außerdem überbrachten Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins dem Kinderhaus „Jan Skala – Bunte Steinchen“ eine Spende von 100 Euro aus ihren Einnahmen vom Weihnachtsmarkt. Wie Anke Graf als Leiterin dankend bemerkte, gäbe es beständig kleine Wünsche für neues Spielzeug oder Bastelmaterial. Der Verein wollte sich damit auch dafür bedanken, das die Kinder und ihre Betreuer wesentlich das Programm am Nachmittag des 1. Advents auf der Bühne bestreiten. Das ist aber nicht die einzige Zuwendung der Heimatfreunde an die Jüngsten. Alle durften auch dieses Jahr unentgeltlich mit dem Elsterexpress, der den Weihnachtsmann zuvor nach Nebelschütz brachte, für eine Runde durch den Ort nutzen. Auch das Kinderkarussell drehte sich umsonst für sie. (HS)

zur Startseite