Sponsoren bleiben Füchsen treu Sparkasse und Zvon werden die Eishockeymannschaft auch in der kommenden Saison unterstützen.

Seit 1990 prangert das Sparkassenlogo schon auf den Trikots der Füchse. Hier ein Bild von 2007. © SZ

Zwei wichtige Sponsoren haben jetzt ihre Zusammenarbeit mit den Lausitzer Füchsen auch für die kommende Saison zugesichert. Das erklärte Andreas Friebel, Pressesprecher des Eishockey-Zweitligisten.

Demnach wird der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) unter anderem wieder auf einem Bullypunkt in der Eisarena zu sehen sein. „Der Zvon ist seit über einem Jahrzehnt Partner der Lausitzer Füchse“, betonte Friebel in einer Vereinsmitteilung.

Zu den Partnern der ersten Stunde gehöre die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, sagte der Füchsesprecher weiter. Seit 1990 unterstützt das Unternehmen das Eishockey in Weißwasser. So auch in der nächsten Spielzeit. Da werde das markante Logo wieder auf den Trikots der Lausitzer Füchse zu sehen sein.

Auch mit anderen Partnern aus der Region seien in den letzten Tagen die Sponsorenverträge verlängert worden, hieß es vonseiten der Lausitzer Füchse. (SZ)

