Spitzwinklige Kurve verschwindet Unter Vollsperrung wird bis November in Helbigsdorf gebaut. Die Straße soll sicherer werden.

In Helbigsdorf wird die Talstraße saniert. © dpa

Eine aufwendige Baustelle wird ab 3. April in Helbigsdorf eingerichtet. Der Landkreis plant, die Talstraße zu sanieren und dabei Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 zu beseitigen. So sollen eine Stützwand und Durchlässe erneuert werden. Dabei werden sämtliche Versorgungsleitungen umverlegt. Zudem ist geplant, die Kreuzung Talstraße/Herzogswalder Straße so zu vergrößern, dass die spitzwinklige Kurve verschwindet. „Mit der Aufweitung der Kreuzung werden sich die Verkehrsbedingungen in der engen Kurve wesentlich verbessern“, teilt eine Sprecherin des Landkreises mit. Die Arbeiten werden von dem Bauunternehmen Haupt, einem Baugeschäft aus Bannewitz, ausgeführt. Die Kosten liegen bei 700 000 Euro und werden komplett vom Freistaat aus dem Hochwasserhilfe-Fonds finanziert. Weil unter Vollsperrung gebaut wird, ist eine Umleitung über Limbach und Blankenstein ausgeschildert. Für die Anwohner der Talstraße wurde alternativ ein Wirtschaftsweg befestigt. (hey)

