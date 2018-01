Spitzhaustreppe hinauf für den guten Zweck

Auf der Spitzhaustreppe findet an diesem Sonnabend ein ganz besonderes Training statt. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Radebeul. Die Fitnessgruppe City Boot Camp Dresden lädt am Sonnabend zu einem besonderen Training an die Radebeuler Spitzhaustreppe ein. Unter Anleitung von zwei Trainern kommen interessierte Freizeitsportler dort ordentlich ins Schwitzen, spätestens dann, wenn der Lauf über die 397 Stufen und 57 Absätze ansteht. Die Veranstaltung startet 10 Uhr und ist kostenfrei. Die Teilnehmer werden aber um einen Spendenbeitrag von mindestens sieben Euro in bar gebeten.

Das Geld wird gespendet an den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden und an das Myelin Event Projekt, das Forschungsgelder für die Behandlung von Multipler Sklerose und Leukodystrophien sammelt – Erkrankungen des Nervensystemes, die zum Verlust der Beweglichkeit und der Sinneswahrnehmungen führen.

City Boot Camp veranstaltet regelmäßig solche Charity-Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum für den guten Zweck. 2017 gab es zum Beispiel auch einen Treppenlauf im Leipziger City-Hochhaus über 31 Etagen. (SZ/nis)

