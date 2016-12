Gut zu wissen Spitzgrundteich wird sicherer Eine kleinere Wehrtafel und eine neue Einlaufrinne sollen das Gewässer vor Hochwasserschäden schützen. Und damit die Stadt.

Im Moment ist es ruhig an der Baustelle vorm Spitzgrundteich. Nur Baucontainer und -material zeigen wie die offene Baufläche vor der Staumauer und ein Bagger, dass sich hier etwas tut. Die neue, regennasse und zum Teil fertige Abflussrinne aus großen Natursteinen glänzt in der Sonne.

Ab und zu nähert sich ein Fußgänger oder Radler, schaut durch den Bauzaun. Manches Auto rollt besonders langsam vorbei. Neugierig blicken die Insassen zum Teich. Was hier wohl passiert? Lars Kleindienst vom städtischen Ordnungsamt bestätigt, dass der Bau großes Interesse findet. Mancher Zuschauer, der ganz dicht dran sein will am Geschehen, stand auch schon den Baufahrzeugen im Weg. Die Gefahr besteht derzeit nicht, der Bau ruht.

Eigentlich sollte er im Dezember abgeschlossen sein, hieß es zum Start im September. Die Verzögerung ist technologisch bedingt, sagt Lars Kleindienst. Sehr lange soll es aber nicht mehr dauern bis zum Abschluss. Wenn das Wetter mitspielt, könnte Mitte Februar alles fertig sein. Vor allem Steinsetzarbeiten sind bis dahin noch zu erledigen. Doch dafür braucht es die entsprechenden Temperaturen. Weil sonst unter anderem der Beton nicht abbindet.

Ein Haufen riesiger abgedeckter Steine, mancher um die 300 Kilogramm schwer, wartet auf der gegenüberliegenden Seite der Spitzgrundstraße darauf, verarbeitet zu werden. Damit wird die neue Einlaufrinne geformt, die vom Teich östlich an der Staumauer vorbeiführt und unterhalb wieder in den Bach. Der Überlauf soll die Mauer entlasten. Nicht nur einmal ist der Teich bei Hochwasser übers Ufer getreten und das Wasser auf die Straße gelaufen. 1941 stand es sogar auf der Hauptstraße im Stadtzentrum. Um künftig Schäden für Teich und Stadt zu vermeiden, wird auch die durchs Hochwasser beschädigte Wehrtafel ersetzt. Die neue ist kürzer, soll für einen dauerhaften Durchfluss sorgen.

Eine direkte Hochwasserschutzfunktion hat der Spitzgrundteich nicht. Dafür ist er zu klein, sagt Lars Kleindienst. Wichtiger sind die Zimmermannschen Teiche davor, sie haben fast das vierfache Fassungsvermögen. Der Deich wurde vor nicht allzu langer Zeit in Ordnung gebracht. Doch mittelfristig müsse auch dort etwas getan werden. Nach entsprechenden Untersuchungen. Schließlich handelt es sich bei den Teichen um ein sensibles FFH-Schutzgebiet. Außerdem soll im Frühjahr am Lockwitzbach noch zwischen Spitzgrundteich und Zimmermannschen Teichen gearbeitet werden, so an den Uferbefestigungen und dort, wo Wanderwege den Bach kreuzen.

Der derzeit laufende Ausbau des Lockwitzbaches ist Lars Kleindienst zufolge als komplette Maßnahme über den gesamten Bachverlauf die einzige ihrer Art im Landkreis. Rund 2,5 Millionen Euro werden investiert, um das Gewässer hochwassersicher zu machen. Ohne Förderung wäre das nicht möglich, sagt der Mann vom Ordnungsamt.

Das trifft auch auf den Spitzgrundteich zu. Die Gesamtkosten für Bau und Planung liegen bei 270 000 Euro, zu 100 Prozent gefördert. Zu den Arbeiten gehört auch das Verlegen der Saugstelle Richtung Straße, damit die Feuerwehr besser herankommt. Außerdem wird die Beton-Überfahrt über der Wehrtafel erneuert und der Bordstein für die Feuerwehrzufahrt abgesenkt. Zur Abgrenzung Richtung Rinne entsteht ein Geländer. Und auf jeden Fall gelangen Wanderer und andere Fußgänger weiterhin über die Mauerkrone zum Wald, künftig eben durch die im Normalfall trockene Einlaufrinne.

Für den Ersatz der für den Bau gefällten Bäume ist ebenfalls gesorgt. Mit einer Erstaufforstung auf einer 400 Quadratmeter großen Fläche an der Cliebener Straße, mit verschiedenen Bäumen und Sträuchern. Vor allem aber hofft die Stadt, dass der Bau tatsächlich in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen werden kann.

