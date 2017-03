Spitzgrund wieder gesperrt Zahlreiche Baustellen sorgen in den nächsten Wochen für Behinderungen.

Vom 3. bis 28. April ist die Straße durch den Spitzgrund erneut voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Hier werden Restleistungen an den Böschungen zur Lockwitz sowie letzte Asphaltarbeiten getätigt.

Zu Behinderungen kommt es ebenfalls ab 3. April auf der Dresdner Straße zwischen Ziegeleiweg und Gartencenter Dehner. Bis zum 20. April erneuert der Freistaat die Asphaltdecke. Im selben Zeitraum wird auch zwischen Ortsausgang Brockwitz und Ortseingang Sörnewitz gebaut. Die Baustellen werden mit einer Ampelanlage abgesichert. Vom 5. bis 11. April jedoch muss jeweils eine Fahrspur voll gesperrt werden. Deshalb wird aus Richtung Meißen ein Einbahnstraßenverkehr eingerichtet. Der Verkehr aus Coswig wird großräumig über die Hauptstraße nach Weinböhla zur Elbgaustraße umgeleitet. Anschließend wird wieder mit einer Ampel abgesichert. Von Anfang Mai bis Ende Juni erfolgt dann die Fahrbahndeckenerneuerung auf der Dresdner Straße im Ortsteil Brockwitz. Auch in diesem Zeitraum wird der Verkehr grundsätzlich mit einer Ampel geregelt. An wenigen Tagen muss allerdings mit der Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung sowie Umleitungsverkehr gerechnet werden.

Am 18. April beginnt der lang geplante Kanalbau an der Kreuzung Moritzburger Straße/Salzstraße. Hierzu wird der gesamte Kreuzungsbereich voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab Kreisverkehr an der alten Feuerwehr über die Louise-Otto-Peters-Straße, Johannesstraße, Hohensteinstraße, Friedewaldstraße in den Spitzgrund und umgekehrt.

Im Mai soll zudem die Brücke über die Lockwitz überprüft und saniert werden. Die Verkehrsführung erfolgt auch hier mit einer Ampel. Die Maßnahme ist im Sperrschatten der Fahrbahnsanierung in Brockwitz vorgesehen.

Die Verwaltung bittet die Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, auf die detaillierten Informationen an den Haltestellen beziehungsweise in den Bussen zu achten. (SZ)

