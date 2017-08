Spitzentischler im Trainingslager Das französische WM-Team probt in den Hellerauer Werkstätten den Wettkampf. Da wird nicht nur Holz geschliffen.

Pierre Bonifait verlangt seinem Team viel ab. Der französische Nationaltrainer ist auch Juror und lebt jetzt in Dresden. © Sven Ellger

Dem undankbaren vierten Platz verdankt Pierre Bonifait einiges. Dass er überhaupt zur Weltmeisterschaft der Berufe an den Start gegangen ist, hat ihn geprägt. Zehn Jahre sind seitdem vergangen, aber die sogenannten Worldskills, der größte internationale Wettbewerb verschiedenster Gewerke, gehört seitdem fest zum Leben des Franzosen.

Deshalb steht er jetzt hier in den Deutschen Werkstätten Hellerau und startet die Stoppuhr. Auf sein Kommando haben drei junge Männer nur gewartet. Jetzt hasten sie von einer weißen Markierung aus zu ihren Werkbänken. Die Linie auf dem Boden beschreibt eine Fläche von 15 Quadratmetern, auf der die Nachwuchsschreiner ganz in ihrer Welt sind. Dort bewegen sie sich zwischen Kreissäge, Hobel und Schraubstock. Jeder Handgriff ist tausendfach erprobt. Es geht um Geschwindigkeit und Präzision. Es geht um den WM-Titel.

Pierre Bonifait trainiert die französische Nationalmannschaft der Möbeltischler – sechs Monate lang. Wie Hochleistungssportler absolvieren sie ein Trainingslager. Fünf Tage lang arbeiten sie unter Wettkampfbedingungen an einem Möbelstück, wie es ihnen im Oktober zu den Worldskills in Abu Dhabi abverlangt werden könnte. Dass sie ausgerechnet nach Dresden gekommen sind, liegt an ihrem Trainer. Seit zwei Jahren ist Pierre Bonifait als Projektkoordinator bei den Deutschen Werkstätten angestellt. Sein Weg führte ihn von den Weltmeisterschaften 2007 in Japan über England nach Hellerau. „Zu den Worldskills gehört auch ein Austauschprogramm, durch das der Nachwuchs verschiedener Branchen und entsprechende Firmen zueinanderfinden können“, erklärt der 29-Jährige.

Er selbst bekam die Chance, in einem britischen Unternehmen zu arbeiten, dessen Chef sich sehr für den Bau von Jachten interessierte. Von einem Besuch in den Deutschen Werkstätten, deren Kerngeschäft der Innenausbau von Räumen ist, und die auch Luxusschiffe ausstatten, kam er begeistert zurück. Pierre Bonifait war seinerseits auf dem Weg, Experte im Jachten-Ausbau zu werden und nahm den Tipp, sich in Hellerau noch besser spezialisieren zu können, gern an. Also bewarb er sich und bekam den Job.

„Hier in den Werkstätten haben die WM-Teilnehmer die besten Trainingsbedingungen“, sagt Pierre Bonifait: eine fremde Umgebung, eine andere Sprache, gelegentlich Publikum und alle Arbeitsmittel, die sie brauchen, aber nicht aus Frankreich mitbringen konnten. Die Unternehmensführung unterstützt das französische Team, und auch die Mitarbeiter verfolgen das Treiben interessiert.

Wer am Mittwochabend am Übungsplatz des Trios vorbei kommt, erlebt ein Geschwindigkeitstraining mit. Das bedeutet, Pierre Bonifait hat seinen Landleuten aufgetragen, eine bestimmte Holzverbindung herzustellen. Davon gibt es zig verschiedene. Wie jede einzelne gefertigt wird, muss der ausgebildete Tischler wissen. Jetzt aber geht es darum, schnell und perfekt zu arbeiten. Acht Minuten Zeit gibt der Trainer. Da er selbst als Juror Wettkampfergebnisse prüft, weiß er so gut wie kein anderer, was perfekt bedeutet.

Zum Teil mit Kopfhörern gegen das Kreischen der Kreissägen und Stirnlampe messen, markieren, sägen, schleifen und stemmen sie das Material. Das Ergebnis muss eine gut funktionierende Steckverbindung sein, Stück und Gegenstück sollen geschmeidig ineinanderpassen. Schließlich ruft Pierre Bonifait einen zweiten Durchlauf aus. Diesen unter erschwerten Bedingungen. Im Laufe der acht Minuten wird er die Arbeit unterbrechen lassen, und zwar aus gutem Grund. Die Handwerker legen das Holz beiseite und absolvieren Liegestütze – in einer bestimmten Reihenfolge jeder insgesamt 15 Stück. Dann setzen sie ihre Arbeit fort. Was nach militärischem Drill aussieht, erfüllt einen Zweck. Die Übung soll den Stressfaktor erhöhen und die Konzentrationsfähigkeit testen. „Es kann passieren, dass die Jury auch im Wettbewerb die Arbeiten unterbricht, um eine Information zu geben“, sagt Pierre Bonifait. Im Anschluss muss der WM-Teilnehmer nahtlos zurück in seine Abläufe finden. Ruhige Hände und absolute Fokussierung auf die einzelnen Arbeitsgänge sind entscheidend.

In insgesamt 22 Stunden fertigen zur Weltmeisterschaft Möbeltischler aus 30 Nationen alle das gleiche Möbelstück. Den Auftrag erhalten die maximal 22-Jährigen in Form von Abbildungen und Bauplänen. Die Qualität jedes Details wird später mit verschieden hoher Punktzahl bewertet. Eine Stunde zur Vorbereitung bleibt. In dieser Zeit können sie die Pläne studieren, Fragen dazu stellen, das Material begutachten und eventuell reklamieren. Gearbeitet wird an vier Tagen.

An diesem Freitag trainieren die Franzosen die Endfertigung ihres Übungsstückes: ein Schreibtisch mit Schubladen und aufklappbarer Schreibfläche, unter der sich Fächer befinden. Endspurt mit Feile und Schmirgelpapier. Nach aller Schleiferei dürfen sich die Wettkämpfer auf einen Stadtbummel freuen und auf ein Fußballspiel mit den Azubis des Unternehmens – der vielleicht nächsten WM-Generation.

