Spitzenteam müssen reisen Die beiden Frauenteams aus dem Rödertal und die Männer von der SG HVO Cunewalde/Sohland müssen auswärts bestehen.

Torhüterin Janine Haasler vom HC Rödertal II in Aktion. Ihr Team muss am Sonntag bei den angeschlagenen Görlitzerinnen antreten, die zuletzt in Radeberg verloren haben. © Kerstin Pravemann

Handball. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg über Koweg Görlitz müssen die Oberliga-Frauen vom Radeberger SV am Sonnabend um 15 Uhr beim Spitzenteam TSV Niederndodeleben antreten. Eine sehr schwere Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hartmann. Die Reserve vom HC Rödertal ist erst am Sonntag ab 17 Uhr bei Koweg Görlitz gefordert. Das Team aus der Neißestadt hat sicher noch an der klaren Niederlage in Radeberg am vergangenen Sonnabend zu kauen. Der HCR II dagegen holte letzten Sonntag im Heimspiel gegen die Zwickauer Reserve mit dem 28:28 den ersten Punkt in der laufenden Saison.

Nach dem Sieg gegen Hartha folgt für die Sachsenliga-Handballer der SG HVO Cunewalde/Sohland am Sonntag ab 16.30 Uhr der schwere Punktspielabschluss beim EHV Aue II. Trotz des klaren Erfolgs über Hartha und der klaren Niederlage der Auer Reserve in Görlitz sieht sich SG-Trainer Carsten John in der klaren Außenseiterrolle: „Mit nur zwei Niederlagen aus acht Saisonbegegnungen stehen die Auer zu Recht auf dem dritten Tabellenrang. Sie brillieren mit Ihrer unbekümmerten Spielweise und einem technisch sehr ansehnlichen Handball. Mit nur einen Punkt Rückstand sind die Erzgebirgler sogar auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter ZHC Grubenlampe.“

Dabei ist auffällig, dass die Auer keinesfalls über einen übermäßigen großen Kader verfügen. Doch die Zweitligareserve kann eine eingespielte Truppe vorweisen. John weiter: „Wir müssen uns auf eine hungrige junge Mannschaft einstellen und dabei unsere Stärken in der Abwehr ausspielen. Im Angriff müssen wir uns auf eine offensive Auer Deckung einstellen. Dabei müssen wir auf alle Fälle unsere technischen Fehler minimieren, die sofort mit schnellen Gegenstößen bestraft werden.“

Personell müssen die Cunewalder auf die beiden Rechtsaußen Lukas Zimmermann und David Horn verzichten. Letzterer hatte sich in der letzten Partie eine Blessur an der Hand zugezogen. Dafür werden voraussichtlich Daniel Schmidt und Tom Kaiser in den Kader zurückkehren. (ck/fs)

