Spitzenstämme auch aus dem Gebirge In der Dresdner Heide werden wertvolle Stämme aus Sachsens Wäldern meistbietend versteigert.

Am Mittwoch werden wertvolle Stämme versteigert. © Symbolfoto: dpa

Osterzgebirge. Am Mittwoch geht es ans Eingemachte: Insgesamt 725 wertvolle Stämme werden auf der diesjährigen Säge- und Wertholzsubmission des Sachsenforts in der Dresdner Heide versteigert.

Aus dem Einzugsgebiet des Forstbezirkes Bärenfels wurden insgesamt 15 speziell ausgewählte Stämme auf den Lagerplatz bei Dresden transportiert, sagt Kristina Funke vom Sachsenforst. Zehn Stück stammen direkt aus dem Landeswald, einer aus dem Kommunalwald und vier Stämme aus dem Privatwald. Fast 20 Kubikmeter Laub- und Nadelholz aus dem Forstbezirksbereich hoffen damit auf interessierte Holzkäufer. „Dabei sind auch solche Raritäten wie zwei Stämme der Libanonzeder.“ Die Stämme werden bereits im Herbst geschlagen. Das Holz wird später dann oftmals zu Möbeln oder Instrumenten verarbeitet. Die Interessenten kommen dafür extra aus ganz Deutschland angereist, wie Kristina Funke weiß. „Jeder muss überlegen, was ihm der Stamm wert ist, denn wir hängen dort natürlich keine Preisschilder dran.“ In einem geschlossenen Umschlag werden die Gebote dann abgegeben. Am Mittwoch werden die schriftlichen Angebote der Käufer dann geöffnet und die Zuschläge an die Bieter erteilt.

Im vergangenen Jahr wurden für eine Stieleiche aus dem Landeswald im Forstbezirk Leipzig 4 589 Euro bezahlt. Woher der Spitzenstamm in diesem Jahr kommt, wird am Mittwochnachmittag feststehen.

