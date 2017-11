Spitzensportler in der Sportstadt Der Innenminister hat am Dienstag 90 Sportler und Trainer in Riesa ausgezeichnet. Und natürlich gab es dabei Nudeln.

„Die Sachsen sind ein sportbegeistertes Volk. Jeder siebente Einwohner ist in Vereinen aktiv. Das ist die Wiege der Nachwuchskader“ – Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU). © SZ-Archiv/dpa

Erst konnten sich die Aktiven am Nachmittag einen Einblick in die Produktion des Lebensmittels verschaffen, das laut Landessportbund „die Lieblingsspeise vieler Spitzensportler“ ist. Dann folgte am Dienstagabend im Nudelcenter der Teigwaren Riesa die Auszeichnung: Das sächsische Innenministerium und der Landessportbund haben die in der Sommersaison 2017 erfolgreichen Spitzensportler und ihre Trainer geehrt.

Während Nudeln auch das abendliche Buffet bestimmten, konnten sich die sächsischen Sportler untereinander austauschen. Insgesamt haben sie in den Sommermonaten 88-mal Edelmetall geholt. Zudem errangen die Aktiven 155 Top-Ten-Platzierungen im Spitzen-, Nachwuchs- und Behindertensport.

Unter den erfolgreichen Aktiven sind auch die Weltmeisterin im Schwebebalken, Pauline Schäfer, sowie der Welt- und Europameister im Kanurennsport, Peter Kretschmer. Die beiden Sportler konnten sich am Abend in das Goldene Buch des Sports der Staatsregierung eintragen.

Zehn Millionen Euro pro Jahr

Innenminister Markus Ulbig (CDU) sagt mit Blick auf die Festzeremonie: „Die Sachsen sind ein sportbegeistertes Volk. Jeder siebente Einwohner ist in Vereinen aktiv. Das ist die Wiege der Nachwuchskader.“ Die Leistungssportler würden den Freistaat bei internationalen Veranstaltungen würdig vertreten. Neben der Ehrung der Medaillengewinner wurden in Riesa 25 Sportler in das Team „Talente für Olympia“ berufen. Sie sollen den Freistaat in insgesamt 16 Sommersportarten auf internationalem Parkett repräsentieren und erhalten dafür eine monatliche Unterstützung für sportbezogene Aufwendungen.

Das für Sport zuständige Ministerium ehrt seit 2001 zusammen mit dem Landessportbund zweimal pro Jahr verdiente Spitzensportler in den Winter- und Sommersportarten. Sachsen ist im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt: Rund neun Prozent aller Bundeskader trainieren im Freistaat. Jährlich stehen für den sächsischen Leistungssport etwa zehn Millionen Euro Fördergeld zur Verfügung. Zum Vergleich: Für den Breitensport sind im laufenden Doppelhaushalt etwa 95 Millionen Euro vorgesehen. (SZ)

