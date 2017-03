Fußball Landesklasse – Vorschau Spitzenspiele in Radebeul und Sebnitz Der Ost-Tabellenführer erwartet Bad Muskau. Großenhain muss beim aktuellen Meister BSV 68 Sebnitz Farbe bekennen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Da haben die Spiele-Ansetzer des Verbandes ein glückliches Händchen bewiesen, denn am Sonnabend stehen in der Landesklasse Mitte und Ost jeweils Spitzenspiele an. Der noch ungeschlagene Großenhainer FV ist beim amtierenden Meister BSV 68 Sebnitz (3.) zu Gast. Die Radebeuler, die erst einmal verloren haben und die Ost-Staffel souverän anführen, treffen zur gleichen Zeit ebenfalls auf den Tabellendritten. Im Weinbergstadion wird der SV Rot-Weiß Bad Muskau erwartet.

Die Radebeuler gehen hochmotiviert ins Spiel, denn in der Pücklerstadt kassierte die Mannschaft von Trainer Matthias Müller die bisher einzige Niederlage (0:2). Die restlichen 13 Saisonpartien gewann der RBC. In der Vorwoche zog „Lotte“ Müller dennoch die Reißleine und sagte schweren Herzens den Test bei der BSG Stahl Riesa ab. „Ich hätte diesen Kräftevergleich liebend gern gehabt, aber wir haben angeschlagene Spieler und einen kleinen Kader. Wir brauchen in dieser Phase der Meisterschaft jeden Mann.“

Ob die Radebeuler das Aufstiegsrecht wahrnehmen würden, dazu will Müller sich nicht äußern: „Jeder in unserem Verein hat seine Aufgabe. Ich kümmere mich um den sportlichen Teil, finde es aber bemerkenswert, wie offensiv die Großenhainer mit ihrer Absicht, in die Landesliga aufsteigen zu wollen, umgehen.“

Im Sebnitzer Waldstadion ist der Tabellenführer favorisiert. BSV-Trainer Uwe Rahle stapelt schon mal tief: „Ein Spitzenspiel ist es für mich nur, weil der Dritte gegen den Ersten spielt. Rein sportlich sind wir dieses Jahr doch ziemlich weit auseinander. Wir sind gegen Großenhain klarer Außenseiter und wären mit einem Punkt schon zufrieden.“ Beim GFV wird man die Worte des Sebnitzer Übungsleiters ganz sicher richtig einordnen und auch den starken Testspielauftritt vor einer Woche in Kamenz (6:4) nicht überbewerten.

Ebenfalls am Samstag empfängt der FV Gröditz 1911 (5.) den Heidenauer SV (11.) und der Tabellenletzte Meißner SV den SV Wesenitztal (9.). Grün-Weiß Coswig (12.) ist am Sonntag der Gastgeber für die SG Empor Possendorf (8.). „Die Coswiger Jungs sind sehr gut in die Rückrunde gestartet und scheinen gefestigter, als in der Hinrunde“, sagt Empor-Coach Jens Wagner. „Daher wird es unheimlich schwer auf ihrem Platz erfolgreich zu sein. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Ich erwarte einen heißen Fight.“

Die Sorgenkinder der Liga sind aktuell die Kreinitzer, die in ihren zwei Rückrundenspielen gegen Gröditz und in Hainsberg 0:12 Gegentore kassierten. Zu allem Überfluss folgte am vergangenen Wochenende die umstrittene Spielabsage der SG. Einige Spieler hatten es offenbar vorgezogen, nach Berlin zu fahren, um im Olympiastadion das Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund anzuschauen. Schweren Herzens musste Abteilungsleiter Clemens Silberbauer die Partie bei SFV-Staffelleiter Günter Urban absagen, weil Trainer Juretzko keine komplette Mannschaft aufstellen konnte. Am Sonntag erwartet der Aufsteiger nun die SG Motor Wilsdruff (7.), wo der inzwischen 41 Jahre alte Torhüter Maik Schäfer sein Comeback gefeiert hat. Schäfer hatte 2016 seinen Rücktritt erklärt.

Motor-Coach Lutz Neumann wollte sich zur Kreinitzer Absage nicht äußern: „Ich kenne die Gründe nicht im Detail, verlasse mich da auf das Sportgericht, das sicher die richtige Entscheidung treffen wird.“ (js)

