Spitzenspiele in beiden Staffeln Radebeul ist Herbstmeister der Staffel Ost und erwartet Laubegast. Mitte-Spitzenreiter Großenhain trifft auf Hainsberg.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Da haben die Spiele-Ansetzer des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) doch mal ein richtig gutes Händchen bewiesen. Am Wochenende stehen in der Fußball-Landesklasse Ost und Mitte zwei Spitzenspiele auf dem Programm.

In der Staffel Ost wird die Hinrunde bereits abgeschlossen. Der Radebeuler BC durfte sich nach zehn Siegen und nur einer Niederlage bereits als Herbstmeister feiern lassen. Verfolger FV Dresden 06 Laubegast hat fünf Punkte Rückstand. Am Sonnabend duellieren sich beide Teams ab 14 Uhr im Radebeuler Weinbergstadion. Während die Gastgeber bei nur acht Gegentoren die mit Abstand beste Defensive im 13er Feld stellen, bauen die Laubegaster mit 29 Treffern auf den zweitstärksten Angriff. Nur die Neugersdorfer Regionalliga-Reserve war noch erfolgreicher (30). „Wir sind richtig heiß auf dieses Duell, wollen die Chance, den Vorsprung vor der Winterpause weiter auszubauen, unbedingt beim Schopf packen“, sagt RBC-Trainer Matthias Müller. Der 61-Jährige war vor Jahren auch Übungsleiter in Laubegast, „aber das spielt nach so einer langen Zeit überhaupt keine Rolle mehr“.

In der Staffel Mitte wird das Spitzenspiel zwischen dem Hainsberger SV (4.) und dem ungeschlagenen Tabellenführer aus Großenhain am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Zugleich treffen die beiden torgefährlichsten Teams aufeinander. Der gastgebende Aufsteiger hat bereits 40 Mal ins Schwarze getroffen und stellt mit Markus Weise den aktuell besten Liga-Schützen (15 Treffer) - der Spitzenreiter erzielte 39 Tore in zwölf Begegnungen. Bereits mit einem Remis würden sich die Großenhainer die Herbstmeisterschaft sichern.

Ebenfalls am Sonntag geht das Duell zwischen der SG Kreinitz (12.) und dem FV Blau-Weiß Stahl Freital (6.) über die Bühne. Für den Neuling ist es die siebente Heimpartie. Bisher stehen drei Siege und drei Niederlage zu Buche. Die Fans hoffen sicher wieder auf viele Tore, was angesichts der insgesamt 44 (!) Treffer, die in den vorangegangenen sechs Heimpartien der Kreinitzer fielen, nahe liegend ist. Allerdings sollte die Verteilung der Tore diesmal nicht so einseitig ausfallen, wie vor einer Woche gegen die Sebnitzer (1:7).

Während der FV Gröditz 1911 (5.) diesmal spielfrei ist, wird in Meißen das Kellerduell zwischen dem Tabellen-13. und Schlusslicht Heidenauer SV angepfiffen. Die Gäste hatten sich bekanntlich freiwillig aus der Landesliga zurückgezogen und um Routinier Vit Turtenwald (36) ein völlig neues Team aufgebaut. Zwei Siege und neun Niederlagen bedeuten aktuell die Rote Laterne. Schaffen die Domstädter ihren vierten Saison-Dreier, hätte das Maglica-Team sechs Punkte Vorsprung auf die Heidenauer. Zur gleichen muss Grün-Weiß Coswig (14.), einen Punkt hinter Meißen rangierend, beim amtierenden Meister BSV Sebnitz (3.) antreten. Die Kicker aus der Kunstblumenstadt schossen in den letzten drei Partien sage und schreibe 19 Tore! Verstecken müssen die die Coswiger nach zwei Siegen infolge freilich auch nicht.

zur Startseite