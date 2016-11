Spitzenspiel in Kamenz Die Kamenzer wollen den neunten Sieg infolge. Verfolger FC Eilenburg gastiert beim VfL Pirna-Copitz.

Fußball-Landesliga. In diesem Duell steckt viel Brisanz. Am Sonnabend erwartet Landesliga-Spitzenreiter SV Einheit Kamenz ab 14 Uhr den tabellendritten FC Grimma. Zwar trennen beide Teams in der Tabelle immerhin fünf Zähler, aber die Gäste aus der Muldestadt (zuletzt drei Siege) haben zwei Begegnungen weniger bestritten.

„Wir sind richtig heiß, die Jungs haben in dieser Woche gut trainiert.“ Einheit-Coach Frank Rietschel und seine Schützlinge peilen im Stadion der Jugend den achten Sieg infolge an. Die bisher einzige Niederlage in dieser Saison kassierte der Spitzenreiter am 5. Spieltag beim 0:3 in der Riesaer Stahl-Arena. Danach folgten acht Siege, bei einem Torverhältnis von 28:4. „Auch wenn das Tabellenbild etwas verzerrt ist, uns gibt dieser erste Platz viel Selbstvertrauen und spornt an“, sagt Rietschel. „Und die Konkurrenten müssen ihre Nachholspiele ja auch erst einmal gewinnen.“

Natürlich blicken die Lessingstädter am Sonnabend auch gespannt nach Pirna-Copitz. Dort erwartet der Tabellenfünfte zur gleichen Zeit den noch ungeschlagenen FC Eilenburg, der nur einen Punkt hinter Einheit Kamenz auf Platz zwei rangiert und eine Partie weniger absolviert hat. (js)

