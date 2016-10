Spitzenspiel in Großröhrsdorf Am Sonnabend erwartet der HC Rödertal den Tabellendritten SGH Rosengarten-BW Buchholz.

Handball. In der Sporthalle Großröhrsdorf kommt es am Sonnabend um 19 Uhr zum ersten Spitzenspiel in der 2. Bundesliga. Die auf Platz zwei stehenden Rödertalbienen empfangen den Tabellendritten SGH Rosengarten-BW Buchholz. Da Spitzenreiter HSG Bensheim Auerbach am selben Tag – allerdings schon ab 17.30 Uhr – den ebenfalls zu den Verfolgern zählenden TSV Haunstetten (6. Platz) zu Gast hat, werden hier die Weichen gestellt.

Die von Chefcoach Karsten Moos betreuten Bienen wollen ihre weiße Weste mit fünf Siegen in fünf Spielen auch gegen die „Luchse“ aus dem Süden von Hamburg verteidigen. Moos warnt seine Mädels aber auch vor übertriebener Euphorie: „Mit den ,Luchsen‘ kommt immerhin der Absteiger aus der 1. Bundesliga ins Rödertal. Die wollen unbedingt in die Königsklasse zurück. Wir werden diese Aufgabe nur lösen, wenn alle an ihr Limit gehen und die taktischen Vorgaben diszipliniert umsetzen.“ Das Spiel kann am Sonnabend sowohl im Liveticker als auch im Livestream direkt über Kabeldeutschland empfangen werden. (az)

