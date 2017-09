Spitzenspiel in Bischofswerda In der Fußball-Oberliga erwarten die Schiebocker den FC International Leipzig.

Fußball-Oberliga. Am sechsten Spieltag kommt es zum Duell der Titelanwärter Bischofswerdaer FV (1.) und FC International Leipzig (3.). Die Schiebocker gewannen bisher alle fünf Saisonpartien, die Messestädter haben vier Siege und eine Niederlage zu Buche stehen. Mit 17 Treffern stellt der BFV das mit Abstand torgefährlichste Team der Süd-Staffel, die Leipziger dagegen kassierten erst ein Gegentor in 450 Minuten.

„Jetzt kommen drei ordentliche Brocken und wir sind gefordert“, weiß Co-Trainer Mirko Ledrich. Nach dem Spitzenspiel gastiert der Tabellenführer in Plauen, ehe Wismut Gera nach Bischofswerda kommt. Erfreulich: Alex Harangus feierte vor einer Woche in Jena (3:0) sein Comeback nach über zwölfmonatiger Verletzungspause mit einem ersten Kurzeinsatz in einem Pflichtspiel. „Wir haben einen großen Kader, der Konkurrenzkampf ist sehr hart“, sagt Ledrich und verweist auf die Rotation der letzten Wochen: „In Jena hatten wir die Startelf auf fünf Positionen verändert.“ (js)

