Spitzenspiel im Rödertal Am Sonnabend ist mit Bensheim Auerbach der Spitzenreiter zu Gast in Großröhrsdorf. Anwurf ist 19 Uhr.

Fest zupacken müssen Jurgita Markeviciute (links) und ihre Mitspielerinnen vom HC Rödertal auch im Heimspiel gegen Spitzenreiter Bensheim Auerbach. Hier stoppt die HCR-Torjägerin Alisa Berger von der SG H2Ku Herrenberg in einem früheren Spitzenspiel im März diesen Jahres. Damals gewann der HCR mit 30:19. Gelingt am Sonnabend ebenfalls ein Heimsieg, dann rücken die Rödertalbienen auf Platz eins nach vorn. © Christian Kluge

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Nach dem schwer erkämpften Sieg gegen Mitkonkurrent Trier am vergangenen Wochenende kommt es am Sonnabend in der Sporthalle Großröhrsdorf zum absoluten Highlight gegen den Spitzenreiter von der HSG Bensheim Auerbach. Der Zweite erwartet den Ersten – es ist das Top-Spiel des Jahres. Bei der traditionellen Trainerbefragung vor der Saison wurden die Hessinnen von fast allen als Nummer eins gehandelt. Das hatte gute Gründe. Nach dem Abstieg 2014 aus der Ersten Bundesliga versuchen sich die HSG-Damen am Wiederaufstieg und scheiterten zweimal deutlich. Nun soll es im aktuellen Spieljahr endlich klappen.

Neben dem professionellen Umfeld verpflichtete der Verein vor zwei Jahren mit der ehemaligen Nationalspielerin Heike Ahlgrimm eine erfahrene Trainerin. Neben ihrem Job als Chefcoach ist sie beruflich als Leiterin der Handball-Akademie Bensheim tätig und hat dort die größten Talente der Region unter ihren Fittichen. In ihrer Amtszeit krempelte sie den Spielerkader komplett um. Fünf Abgängen stehen sechs Neuzugänge gegenüber. Dabei achtete sie besonders auf eine Mischung aus Erfahrung und „jungen Wilden“.

Die bekannteste ist die international und erstligaerfahrene Spielmacherin Sarah van Gulik von Bad Wildungen. Aus dem eigenen Nachwuchs kamen die Talente Julia Maidhof und Kim Schmitt. Schon in der Vorbereitung hat die HSG alles in Grund und Boden gespielt und deutlich gemacht, dass der Weg nach oben nur über sie führt. Diese Dominanz bekam die Konkurrenz sehr deutlich zu spüren. Es gab zunächst neun Spiele und neun Siege.

Ausgerechnet am letzten Wochenende und auch noch vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Hannover-Badenstedt riss die Erfolgsserie. Auch wenn Ahlgrimm verletzungsbedingt auf einige Akteurinnen verzichten musste, war sie mit dem Spiel ihrer Mädels nicht zufrieden. Trotz der Niederlage stehen sie aber noch unangefochten mit 18:2 Punkten auf Platz eins vor den Rödertalbienen (17:5 Pkt.).

Nicht ganz so kontinuierlich war der Saisonverlauf beim HC Rödertal. Trotz Platz zwei war Chef Karsten Moos mit seinem Team nicht immer zufrieden: „Uns fehlt noch die Konstanz, um ganz vorn dabei zu sein. Neben starken Phasen lassen wir uns teilweise zu schnell aus dem Konzept bringen. Daran müssen wir noch arbeiten.“ Nach den Erfolgen in Zwickau und Trier hat die Mannschaft jede Menge Selbstvertrauen getankt – und sie hat gesehen, dass auch Bensheim verwundbar ist.

Im Lager der Rödertalbienen ist man verhalten optimistisch. Eine bessere Standortbestimmung kann es nicht geben. Mit einem Sieg ist die Meisterschaft wieder völlig offen. Keine Regie hätte es besser hinbekommen können mit dem Top-Spiel der 2. Bundesliga am letzten Heimspieltag vor dem Weihnachtsfest.

Die Verantwortlichen in Rödertal hoffen natürlich auf eine proppenvolle Halle. Dafür haben sie sich einiges einfallen lassen. Das Spiel wird von den erfahrenden Bundesligaschiedsrichtern Steven Heine und Sascha Standtke aus Sachsen-Anhalt geleitet. Für alle, die keine Möglichkeit haben, direkt dabei zu sein, wird das Spiel bei Sportdeutschland.TV übertragen. (az)

