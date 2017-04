Spitzenreiter zieht davon Der Radebeuler BC siegt bei der SG Weixdorf 3:0 und baut seinen Vorsprung weiter aus. Kreinitz und Meißen sind abgeschlagen.

Lange Zeit war das Punktspiel in Weixdorf so heiß umkämpft, wie hier der Zweikampf zwischen dem Radebeuler Alexander Pfeifer (rechts) und Tobias Kramosch. Der RBC gewann mit 3:0 und feierte im 17. Saisonspiel den 15. Sieg. © Lutz Kollmann

In der Fußball-Landesklasse Ost hat der Radebeuler BC seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann in Weixdorf mit 3:0 (1:0). Verfolger FV Dresden 06 Laubegast kam in Trebendorf nicht über ein 1:1 hinaus und rangiert bereits elf Zähler hinter den Karl-May-Städtern.

Auf dem Weixdorfer Forstsportplatz sorgten 165 zahlende Zuschauer für einen würdigen Rahmen. Zdenek Kopas brachte den Tabellenführer nach zwölf Minuten in Führung. Die Weixdorfer konnten spielerisch zwar nicht an das Niveau der Gäste heranreichen, machten aber mit Eifer und Kampfkraft viel wett. So dauerte es bis zur 82. Minute, ehe Philip Heineccius mit seinem sechsten Saisontreffer für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit machte der spät eingewechselte Franz Kunze mit dem Tor zum 3:0 den Deckel drauf.

Zehn Punkte Vorsprung hat in der Landesklasse Mitte der Großenhainer FV auf Germania Mittweida. Haderte der Spitzenreiter beim letzten Heimspiel gegen Coswig noch mit dem Spielausgang (1:1), so frohlockten die Mannen um Kapitän Sylvio Schwitzky nach ihrem 4:2-Erfolg in Gröditz. Warum? Weil die Coswiger dem ärgsten Verfolger aus Mittweida eine 2:0-Niederlage beibrachten. Die Grün-Weißen interessierte die Schützenhilfe natürlich weniger, vielmehr war der Dreier eminent wichtig, um dem Ziel „Klassenerhalt“ wieder ein Stück näher zu kommen.

Coswig bezwingt Tabellenzweiten

Vor 115 Zuschauern an der Weinböhlaer Straße präsentierte sich die Mannschaft um Trainer Frank Selber bestens auf die taktische Marschroute der Gäste eingestellt. „Mittweida versuchte mit hohen Bällen erfolgreich zu sein. Darauf waren die Jungs vorbereitet, mit starkem Stellungsspiel und mit einer permanenten Lufthoheit haben wir offensiv nicht viel zugelassen“, so Selber. Dabei gab es vor dem Anpfiff eine Hiobsbotschaft – beim Warmlaufen musste Martin Polifka wegen Leistenproblemen passen. Selber stellte die Anfangsformation um, nahm Allrounder Maximilian Probst in die Defensive und ersetzte Polifka mit Julian Diener. Es funktionierte. Aus einer sicheren Abwehr heraus versetzten die Hausherren den Mittweidaern immer wieder gefährliche Nadelstiche. Gäste-Keeper Uwe Katzer bekam viel zu tun. In der 35. Minute belohnte sich Diener für seinen kurzfristigen Einsatz mit dem Führungstor. Auch nach dem Seitenwechsel spielte Coswig konzentriert weiter. Nach einem Lupfer von Benny Hoheisel vollendete Stanley Rost zum Endstand (58.).

Zwei Geburtstagskinder machten sich mit dem Dreier gegen Mittweida ihr bestes Geschenk. Thomas Gräbner feierte am Sonnabend seinen 28. Geburtstag, Philipp Langer war am Donnerstag ebenfalls 28 Jahre alt geworden.

Schlecht sieht es für den Meißner SV (elf Punkte) und die SG Kreinitz (zwölf) aus. Den Kreinitzern fehlen nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Heidenauer SV neun Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Franz Zieger (31.), Philipp Wagner (62.) und Eric Klose (90./Foulelfmeter trafen für die Gäste. Auch das Tor der Kreinitzer ging auf das Konto der Heidenauer: Adrian Kraus traf ins eigene Netz (84.). Meißen verlor trotz Führungstor (Köster/21.) zu Hause gegen Hartmansdorf – Eric Fischer (46., 49.) war zweimal zur Stelle. (mit rf)

RBC: Schultchen – Talke, Kopas, Adamczyk (86. Kunze), Helm, Hoppadietz, Müller (89. Thiele), Benedict, R. Schöne (27. Pfeifer), Graage.

Coswig: Möve – Baumann, Gräbner, Rost, Probst, Diener (73. Nietzold), Kahlig (83. Wendel), Langer, Hoheisel (88. Engelmann), Schmidt, Scheithauer.

Kreinitz: Silberbauer - Wachsmann, Kassner, Bellmann, Förster, Schamber, Raßmann (78. Fabich), Krawietz (64. Sander), Beyer, Kögler, Pätzold (64. Zschätzsch).

Meißen: Zyball – Firl (70. Straube), Veith, Göhler, Salomon, Voigt, Schroth, Schulz (81. Spallek), Abdalla, Köster, Böhme (65. Mißbach).

