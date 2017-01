Badminton-Bezirksliga Spitzenreiter strauchelt Einheit Meißen verliert das Derby gegen die Gäste von Turbine Großenhain. Zwei Verletzungen gaben letztlich den Ausschlag für die Heimpleite.

Das Derby zwischen Einheit Meißen und Turbine Großenhain am Sonnabend stand für die Gastgeber unter keinem guten Stern. Nicht nur, dass Meißens erster Herr Marcus Herzog beim mit Spannung erwarteten Rückrundenbeginn verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Auch Max Beger, der Ersatzmann, zog sich gleich im ersten Spiel der Begegnung eine schwere Knieverletzung zu, so dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Das kam einer Vorentscheidung gleich, denn mit Begers Ausfall gingen bereits zwei von den Meißnern sicher geglaubten Punkte an die Gäste aus Großenhain. Wie fast zu erwarten, konnten dazu die Röderstädter mit ihren starken Damen die Maximalpunktzahl einfahren. Sie bezwangen das Meißner Damendoppel in drei Sätzen. Zudem war die bisher in der Bezirksliga ungeschlagene Großenhainerin Stephanie Weickert gegen Meißens Sandra Lehmann erneut siegreich. Das dritte Spiel mit Damenbeteiligung schien bereits von Meißen gewonnen, als Thomas Fritsche gemeinsam mit seiner Partnerin Jessica Störr im Entscheidungssatz beim Spielstand von 20:15 nur der Matchpunkt fehlte. Leider versagten dann den Meißnern die Nerven. Großenhain drehte das Ergebnis noch und gewann den Satz mit 22:20. Damit hatte Großenhain bereits 5 von 8 zu vergebenden Punkten erkämpft und den Sieg sicher. Einheit Meißen konnte an diesem Spieltag lediglich ein Herrendoppel und ein Herreneinzel für sich entscheiden. Zu wenig für eine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen. Der Endstand der Begegnung lautete 2:6 aus Sicht der Meißner, die damit deutlich hinter ihren eigenen Erwartungen zurückblieben.

Durch die Niederlage von Einheit Meißen rutscht der Radebeuler BV auf den ersten Tabellenplatz. Somit bleibt es spannend in der Bezirksliga. Die nächsten beiden Begegnungen mit Meißner Beteiligung finden am 11. Februar wieder in Meißen statt. Gegner sind dann die SG Gittersee und der SV Motor Mickten.

zur Startseite