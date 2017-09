Fußball-Kreisoberliga Spitzenreiter stolpert in Großenhain Meißner SV 08 verliert mit 0:1. Lommatzsch spielt 1:1 in Canitz. Riesa II feiert ersten Saisonsieg, auf den Radeburg noch wartet.

Am 4. Spieltag riss die Serie von Landesklasse-Absteiger Meißner SV. Nach drei Auftaktsiegen unterlag der bisherige Tabellenführer beim Großenhainer FV II mit 0:1 (0:0). Ismaila Sowe erzielte nach 69 Minuten das Tor des Tages.

Auf den Platz an der Sonne rückte die SG Canitz vor, obwohl die Mannschaft von Trainer Frank Lehmann im Spitzenspiel gegen Aufsteiger Lommatzscher SV vor 178 Zuschauern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus kam. Die Führung der Gastgeber durch Matti Mischke (58.) egalisierte Dirk Thieme (62.) und schoss seine Mannschaft mit dem Ausgleichstor auf Rang zwei nach oben.

Die SG Kreinitz (4.) kam zu Hause zu einem standesgemäßen 2:0 (1:0)-Erfolg über den FV Zabeltitz. Rene Kögler (27.) mit seinem neunten (!) Saisontor und Mohamad Abdalla mit einem verwandelten Foulelfmeter (68.) waren für die Hausherren erfolgreich. SGK-Übungsleiter Günther Eichhorn war die Erleichterung anzumerken, schließlich musste er sieben Stammspieler ersetzen, Personal aus der „Zweiten“ sowie Torsten Tietze halfen aus.

Azougagh trifft doppelt für Riesa

Die zweite Mannschaft der BSG Stahl Riesa bejubelte vor 88 Zuschauern den ersten Saisonsieg – 5:2 (3:2) gegen den LSV 61 Tauscha. Der Marokkaner Yassine Azougagh schnürte ein Doppelpack für Stahl. Leonard Schreiber, Dirk Jakob und Daniel Michann mit einem verwandelten Strafstoß trugen sich ebenfalls in die Riesaer Torschützenliste ein. Für Tauscha markierte Mirco Tillner die frühe Führung (4.) und den zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer (33.). Es waren seine Saisontore drei und vier, mit denen er die erste Auswärtsniederlage aber nicht abwenden konnte.

Gabor Schulz war der Matchwinner für die Berbisdorfer, die mit 1:0 (0:0) beim Schlusslicht in Radeburg gewannen. Das „Goldene“ fiel in der 47. Minute. Dabei mutet es fast schon wie ein Kunststück an, dass die erfolgreichen Gäste den Abpfiff nicht in Unterzahl erlebten. Schließlich zückte Schiedsrichter Carsten Streidt (Gröditz) sieben Gelbe Karten gegen die Gäste-Kicker. Die Radeburger sind das einzige Team im 14er Feld, das weiterhin auf den ersten Saisondreier warten muss.

Strehla gewinnt ohne große Mühe

Fortschritt Meißen-West (7.) musste sich nach einer 2:0-Pausenführung gegen den SV Lampertswalde mit einen 2:2 begnügen. Edwin Eulitz (4.) und Sven Kahlert (45.) hatten die Weichen auf Sieg für die Domstädter gestellt, aber Doppel-Torschütze Robert Steinborn (48./Strafstoß, 68.) machte einen Strich durch die Rechnung. Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Duell zwischen dem SV Strehla und Priestewitz (4:0). Thomas Mayer (2), Kapitän Felix Naumann und Tobias Schmidt brachten spielerische Überlegenheit der Platzbesitzer auch im Ergebnis zum Ausdruck. (mit fr, rk)

SV Strehla – SV Traktor Priestewitz 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Naumann (3.), 2:0 Mayer (13.), 3:0 Schmidt (59.), 4:0 Mayer (87.).

SV Fortschritt Meißen-West – SV Lampertswalde 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 Eulitz (4.), 2:0 Kahlert (45.), 2:1, 2:2 Steinborn (48./Strafstoß, 68.).

BSG Stahl Riesa II – LSV Tauscha 5:2 (3:2)

Tore: 0:1 Tillner (4.), 1:1 Schreiber (6.), 2:1 Jakob (19.), 3:1 Azougagh (20.), 3:2 Tillner (33.), 4:2 Azougagh (68.), 5:2 Michann (86./Strafstoß).

SG Canitz – Lommatzscher SV 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Mischke (58.), 1:1 Thieme (62.).

Großenhainer FV II – Meißner SV 08 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Sowe (69.).

TSV 1862 Radeburg – Berbisdorfer SV 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Schulz (47.).

SG Kreinitz – FV Zabeltitz 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Kögler (27.), 2:0 Abdalla (68./Strafstoß).

