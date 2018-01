Handball Spitzenreiter ohne Mühe Die Frauen der HSG RIO II setzen sich bei der HSG Weißeritztal mit 33:24 (15:13) sicher durch.

Symbolfoto © dpa

Riesa. Am 11. Spieltag der Bezirksliga Sachsen-Mitte gewann die zweite Handball-Mannschaft der HSG Riesa/Oschatz bei der HSG Weißeritztal mit 33:24 (15:13) und verteidigte damit ihre Spitzenposition.

Gegen den Absteiger aus der Verbandsliga merkte man den RIO-Frauen in der ersten Halbzeit die mehrwöchige Spielpause noch an. Im Angriff fehlte die Abstimmung im Zusammenspiel und im Abschluss die Präzision. So dauerte es bis zur 6. Minute, ehe Riesa/Oschatz das 1:0 erzielte. Die Gastgeberinnen kamen nun auch besser ins Spiel und ließen den Tabellenführer nie mehr als drei Tore davonziehen. Die RIO-Frauen stellten in der Folgezeit eine gute Abwehr, gaben den Ball aber zu schnell wieder her und ließen einige lukrative Einwurfgelegenheiten ungenutzt. Mit einer recht schmeichelhaften 15:13-Führung für RIO wurden die Seiten gewechselt.

Ab der zweiten Hälfte legte das Gäste-Team eine Schippe drauf und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Mit einem 9:1-Lauf setzte sich RIO innerhalb von zehn Minuten auf 23:14 ab. Julia Funke und Emma Scheer spielten immer wieder das gegnerische Deckungszentrum auseinander und netzten erfolgreich ein. RIO baute die Führung bis auf 31:20 aus. In den letzten Minuten nutzten die Gastgeberinnen die siebente Feldspielerin im Angriff und konnten so noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

Das nächste Spiel bestreitet die RIO-Reserve an diesem Samstag in der Riesaer WM-Halle gegen die SG Klotzsche II. (ml)

HSG Riesa/Oschatz II: Sandra Zintl, Melanie Löschke (4), Anne Rillich (5), Julia Funke (5), Emma Scheer (8), Navina Voigt (2), Alin Haupt (1), Anne Sickert (8/2).

