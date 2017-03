Fußball-Landesklasse Spitzenreiter lässt nichts anbrennen Der Radebeuler BC setzt sich mit einer souveränen Vorstellung bei Neusalza-Spremberg 4:1 durch und hält Laubegast auf Distanz.

Kapitän Marcus Benedict (Zweiter von rechts) führte seine Mannschaft in Neusalza-Spremberg bereits zum 14. Saisonsieg. In der 82. Minute verwandelte Benedict einen Strafstoß zum vorentscheidenden 3:1 für den Radebeuler BC. © Lutz Kollmann

So ganz wohl war Matthias Müller vor dem sonntäglichen Gastspiel beim FSV 1990 Neusalza-Spremberg nicht. „Die haben mit Ralf Marrack und Peter Novotny torgefährliche Akteure in ihren Reihen, die über Jahre höherklassig gespielt haben. Das wird ein schwieriger Gang.“ Am Ende des Tages konnte der Radebeuler Trainer aber entspannt nach Hause fahren, denn seine Mannschaft setzte sich auf dem Sportplatz am Hänscheberg vor immerhin 155 Zuschauern souverän mit 4:1 (1:0) durch. Richard Schöne (30.), Gregor Hoppadietz (50.), Kapitän Marcus Benedict mit einem verwandelten Strafstoß (82.) sowie Florian Müller (90.) erzielten die RBC-Treffer. Für den FSV Neusalza-Spremberg hatte Robert Scheffler (76.) zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt. Für die Radebeuler war es der 14. Sieg im 16. Saisonspiel.

In der Tabelle der Fußball-Landesklasse Ost behaupteten die Karl-May-Städter ihren 9-Punkte-Vorsprung gegenüber dem FV 06 Laubegast. Die Ostdresdner feierten zur gleichen Zeit einen 6:0-Heimsieg über den SV Oberland Spree. Der FC Oberlausitz Neugersdorf II und der SV Rot-Weiß Bad Muskau rangieren bereits 12 bzw. 13 Zähler hinter dem Radebeuler BC, der Dresdner SC (5.) sogar schon 22 (!) Punkten.

Matthias Müller gab nach der Partie unumwunden zu: „Das war ein Auswärtserfolg, den ich so nicht unbedingt eingeplant hatte. Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was ich als Trainer im Vorfeld gefordert hatte. Wir haben die Zweikämpfe angenommen und sie auch wie Männer geführt.“ Die Bestnote verteilte „Lotte“ Müller an Erik Talke. „Er war der beste Mann auf dem Platz.“ In den kommenden Tagen muss der RBC-Coach aber erst einmal eine personelle Bestandsaufnahme durchführen. „Es war ein hartes und unbequemes Auswärtsspiel. Am Ende waren vier Spieler angeschlagen, Franz Kunze hat es leider schwerer erwischt. Meine Spieler haben aber viel Charakter bewiesen und auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Kreinitz und Meißen verlieren

In der Mitte-Staffel unterlag die SG Kreinitz in Hartmannsdorf, bei einem unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf, mit 2:3 (1:0). Rene Kögler erzielte seine Saisontore elf und zwölf. Freude kam beim Torjäger natürlich kaum auf, denn die drei Punkte waren für die Gäste absolut machbar. Kögler selbst vergab noch zwei „Riesen“. SG-Coach Thomas Juretzko konstatierte enttäuscht: „Alle Dinge, die wir in der Halbzeit besprochen haben, wurden nicht umgesetzt.“ Nach einer starken Vorpausenleistung bauten die Kreinitzer nach dem Wechsel stark ab, produzierten zu viele Abspiel- und Abwehrfehler.

Noch schlimmer traf es Schlusslicht Meißner SV beim 0:8 (0:1) in Hainsberg. Markus Weise, mit 23 Treffern bester Liga-Torschütze, erzielte allein vier Tore. Marian Weinhold, der einmal ins Schwarze traf, rangiert mit 15 Treffern hinter dem Bannewitzer Florian Schmieder (16) auf Rang drei. Routinier Jens Georgi, „Wintereinkauf“ Philipp Gröblehner und Paul-Bruno Fleischer trugen sich ebenfalls in die Hainsberger Torschützenliste ein. (mit rf)

RBC: Bunzel – Talke, Adamczyk (83. Kopas), Helm, Hoppadietz, Kunze, Benedict, Azad, Müller, Schöne, Graage (57. Pfeifer).

Kreinitz: Silberbauer – Wachsmann, Kassner, Bellmann, Förster, Schamber, Raßmann, Krawietz (64. Fabich), Beyer, Kögler, Pätzold (76. Zschätzsch).

Meißen: Zyball – Schroth, Firl, Veith, Göhler, Böhme, Voigt, Reichelt (74. Hartung), Spallek, Abdalla (65. Mißbach), Köster (74. Montwill).

