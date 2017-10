Fußball-Landesklasse Spitzenreiter kommt nach Coswig

Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte erwartet der Tabellensiebente TuS Weinböhla am Samstag den Landesliga-Absteiger BSC Freiberg (5.). Nach dem 2:0-Erfolg in Freital geht der Aufsteiger mit breiter Brust in die Partie gegen die Bergstädter und strebt den dritten Heimsieg an.

Auch die Coswiger befinden sich im Aufwind. Der 4:3-Sieg in Gröditz ließ Trainer Thomas Schmidt uns seine Schützlinge hörbar aufatmen. Der erste Saisondreier macht Hoffnung, auch wenn am Samstag eine schier unlösbare Aufgabe ansteht. Der ungeschlagene Spitzenreiter Hainsberger SV gibt seine Visitenkarte ab. Vor allem die Offensive des Tabellenführers (25 Tore) dürfte den Coswigern Kopfschmerzen bereiten.

Guter Rat ist derzeit beim FV Gröditz 1911 teurer. Die Rödertaler kassierten bereits fünf Niederlagen und rutschten zuletzt bis auf Abstiegsplatz zwölf ab. Am Sonntag ist der Tabellenzweite Empor Possendorf der Gastgeber und natürlich klarer Favorit. Der fünfte Auswärtszähler wäre für die Gröditzer also ein richtiger ein Muntermacher. (js)

zur Startseite